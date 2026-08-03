¿Qué fue del cardenal Norberto Rivera? Así son los departamentos de lujo en Mitikah donde vive

Norberto Rivera Arzobispo primado de México de 1995 a 2017. (cuartoscuro)

El cardenal mexicano Norberto Rivera, arzobispo primado por muchos años, ha estado retirado desde hace casi una década. Descubre cómo vive actualmente.

¿Quién fue el cardenal Norberto Rivera?

Norberto Rivera es un cardenal nacido en 1942 que se desempeñó como Arzobispo primado de México de 1995 a 2017, participando en dos cónclaves. Fue elemental en expandir los medios de difusión de la iglesia católica en América Latina y jugó un papel elemental en la sociedad mexicana, como con la restauración de la Catedral Metropolitana. Pidió su renuncia ante el papa Francisco en 2017.

En 2018, estuvo envuelto en polémica cuando se le acusó de encubrir a curas pederastas. En específico, se dijo en su momento que el arzobispo ayudó al sacerdote Nicolás Aguilar a evitar juzgado por actos lascivos contra menores y de saber sobre lo delitos cometido por Marcial Maciel. Las acusaciones no resultaron en consecuencias legales para el cardenal.

¿Dónde vive el cardenal Norberto Rivera actualmente?

El arzobispo emérito posee dos propiedades en la Torre Residencial Mitikah al sur de la Ciudad de México que adquirió de Banco Actinver el 29 de febrero de 2024. Estos son los departamentos 4201 y 4205. Ambos están valuados en más de 10 millones de pesos, costándole al Arzobispo emérito más de 23 millones de pesos en total.

El año pasado, el cardenal ganó un amparo por cobro desproporcional de impuestos relacionado a la adquisición de las propiedades, según reportó la revista Proceso. Le fueron devueltos un millón 300 mil pesos al cardenal por el pago de derechos de inscripción en la compraventa de los departamentos ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Desde su aparición mediática el año pasado por la adquisición de sus departamentos, poco se sabe sobre la vida actual del cardenal más allá de su residencia en la Ciudad de México.