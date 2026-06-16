Muerte de Oliver Tree y Gaspi: las teorías que afirman que el choque de aviones en Brasil fue planeado

Las teorías que afirman que la muerte de Oliver Tree y Gaspi fueron un suceso planeado Foto: La Crónica /redes sociales

Han pasado tan sólo 48 horas desde que se dio a conocer la noticia del trágico accidente que dejó como saldo seis víctimas mortales, entre los que figuran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale, quienes perdieron la vida el pasado 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil.

Tras el terrible suceso, las redes sociales se inundaron de videos, hilos y publicaciones que aseguran que el choque entre dos helicópteros no fue un accidente, sino un supuesto intento por silenciar a algunas de las víctimas. Sin embargo, ¿qué está confirmado y qué cosas son meras teorías conspirativas?

¿Qué ocurrió en Río de Janeiro?

Las autoridades brasileñas confirmaron que el accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas del domingo 14 de junio de 2026 en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro.

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se desplomaron sobre una zona comercial. Una de las aeronaves cayó en el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando un incendio que consumió alrededor de veinte automóviles. Las seis personas que viajaban en las aeronaves murieron.

Las causas del accidente continúan bajo investigación y hasta el momento no se ha establecido el móvil de dicha coalición. Entre las víctimas se encontraban:

Oliver Tree, cantante y compositor estadounidense.

Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi.

Lucas Vignale, director argentino reconocido por colaborar con artistas como Bizarrap y J Balvin.

Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño.

Los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

¿Qué dicen las teorías en redes sociales sobre la muerte de Oliver Tree y Gaspi?

La tragedia comenzó a generar sospechas entre algunos usuarios de internet debido a una serie de coincidencias.

Uno de los principales argumentos se centra en Oliver Tree. El artista anunció en abril de este año su salida de Atlantic Records después de ocho años de relación profesional y presentó su nuevo álbum de manera independiente. También había anunciado una gira internacional que contemplaba presentaciones en Europa durante julio.

En videos virales se afirma que Oliver supuestamente estaba dispuesto a revelar secretos de la industria musical y que incluso planeaba realizar un documental junto a Gaspi sobre supuestos abusos relacionados con la controversial red de trata del Pizza Gate.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública o documentación verificable que confirme la existencia de dicho proyecto, ni que Oliver Tree estuviera preparando investigaciones relacionadas con organizaciones criminales o presuntas redes de abuso de menores.

¿Era imposible que dos helicópteros chocaran en el aire?

Otra de las afirmaciones que más se han viralizado es que las probabilidades de que dos helicópteros colisionen son prácticamente nulas.

Expertos en aviación señalan que este tipo de accidentes son poco frecuentes, pero no imposibles. No obstante, el piloto Carlos Rinzelli, concedió una entrevista al medio de comunicación A Las Nueve, en la que señaló que “era imposible que dos pilotos, absolutamente entrenados, no se hayan visto ne el aire. Lo que habría que determinar, y formará parte de la investigación, es si los dos helicópteros estaban asociados al mismo movimiento, es decir, a la misma operación”.

Diversos factores, entre ellos problemas de comunicación, errores humanos, fallas en la coordinación de rutas o condiciones de visibilidad, pueden provocar colisiones aéreas. Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado a conocer la caja negra de los aviones que colisionaron para establecer las primeras bases que ocasionaron el accidente.

Las autoridades brasileñas ya iniciaron una investigación a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo encargado de determinar las causas del accidente. Hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia de un acto criminal o de un sabotaje.

Las coincidencias que alimentaron la narrativa conspirativa

Las teorías en redes también se apoyan en diversas coincidencias relacionadas con publicaciones previas de las víctimas.

Algunos usuarios señalaron que Gaspi había publicado un video titulado “La vuelta de Gaspi” en el que simulaba su propia muerte y que determinados números mostrados en la grabación parecían relacionarse con la fecha del accidente (14/6).

En dicho video, en el minuto 14:06, ocurre la escena de la muerte de Gapi. Asimismo, el taxi en el que viaja en el video también mustra la hora en la que viajaba Gaspi a bordo: 06:14 am. También se viralizó el hecho de que Oliver Tree apareciera entre dos helicópteros en el último de sus lanzamiento titulado “Flowers”.

Por su parte, Lucas Vignale, subió su último video a sus redes sociales frente al Cristo Redentor, en Brasil, un post que causó revuelo pues las redes especulan que Vignale estaba prediciendo su muerte.

Especialistas en desinformación han advertido en numerosas ocasiones que el cerebro humano suele buscar patrones y conexiones después de sucesos traumáticos, atribuyendo significados especiales a coincidencias que, en muchos casos, carecen de relación causal.

Hasta el momento, estos señalamientos solo son especulaciones sin ningún fundamento científico que justifica estas coincidencias.

La salida de Oliver Tree de su disquera sí es un hecho confirmado

Uno de los pocos puntos de la narrativa viral que sí está respaldado por información pública es la salida de Oliver Tree de Atlantic Records, tras ocho años de lo que el mismo Oliver Tree calificó como “una verdadera pesadilla”. Poco después el músico lanzó su primer álbum independiente.

El artista había hablado recientemente sobre su independencia creativa y se encontraba promoviendo nueva música fuera de su antigua compañía discográfica. Asimismo, tenía programadas nuevas fechas de su gira internacional.

No obstante, ningún indicio oficial sugiere que su fallecimiento tenga relación con su decisión profesional.