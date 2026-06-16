¿No son tan ordenados como parecen...? Mujeres japonesas desenmascaran a la afición: “sólo recogen basura frente a cámaras”

La realidad de Japón Mujeres japonesas exponen la verdad detrás de los japoneses que se viralizaron al recoger la basura en el estadio: “sólo se esfuerzan cuando los ven los demás”.

La misma noticia se repite cada Copa del Mundo, cada edición de los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento internacional de audiencia masiva: “Japón da un ejemplo al mundo. Aficionados recogen la basura de los estadios”.

Sin embargo, no todo es lo que parece y, a través de redes sociales, las mujeres japonesas se han encargado de visibilizar este Mundial FIFA 2026 que la realidad del sector masculino en la limpieza nacional es muy diferente a lo que las cámaras muestran, destacando la brecha de género existente en el país, el desequilibrado trabajo doméstico y cuidado de los niños entre ambos sexos.

“Los aficionados al futbol y su ‘recogida de basura’ están dando de qué hablar, pero de los 365 días del año, sólo recogen basura durante los 5 minutos que las cámaras los enfocan", señaló uno de los comentarios que se han viralizado en redes sociales, siendo respaldado por más opiniones de la población nipona e incluso estadísticas que muestran la diferencia entre mujeres y hombres respecto a la limpieza doméstica en Japón.

Mujeres de Japón desmienten a la afición que se viralizó en el Mundial 2026: “Los hombres japoneses nunca hacen limpieza”

Tras debutar contra Países Bajos en el Mundial FIFA 2026, Japón fue el centro de las cámaras y la opinión internacional al “dar ejemplo” sobre el orden, la limpieza y los modales en un espacio público, ya que la afición de futbol japonesa fue captada recogiendo la basura del estadio.

Esta imagen no es nueva en eventos deportivos de este calibre, no obstante, la respuesta en Japón fue distinta durante la Copa del Mundo 2026, ya que miles de mujeres japonesas estallaron en redes sociales contra la imagen “engañosa” que los hombres de la afición proyectaron al mundo, afirmando que “nunca limpian en casa” y que, hacerlo frente a cámaras, se trata únicamente de satisfacer una “necesidad de atención” ante ojos extranjeros.

La reacción de las mujeres japonesas no se limita a una sola experiencia, sino que difundieron estadísticas reales sobre el trabajo doméstico y el cuidado de los niños del hombre en Japón, además de señalar que el país se encuentra entre las regiones con mayor brecha de género a nivel mundial. Por lo tanto, declararon, la imagen del “hombre japonés limpiando el estadio” es un engaño cuando las cámaras del mundo se encienden y los enfocan, mientras que la realidad cuenta otra historia.

“Es increíble cómo los hombres japoneses que en casa no hacen ni la limpieza ni el cuidado de los niños a nivel mundial, cuando ven la Copa del Mundo se ponen serios y majestuosos para recoger la basura”, criticó una cuenta japonesa a través de X, antes Twitter, opinión que fue validada entre diversas usuarias e incluso usuarios de Japón.

Para respaldar la realidad que buscan difundir en redes sociales, las cuentas japonesas compartieron el contraste internacional del tiempo que los maridos dedican al trabajo doméstico y el cuidado de los niños, siendo Japón el país que lidera la lista de desigualdad del cuidado doméstico entre hombres y mujeres.

De acuerdo con la comparación oficial, los hombres en Japón únicamente dedican 1 hora y 23 minutos a las tareas domésticas, mientras que el cuidado de niños se reduce a 49 minutos; en comparación, la mujer japonesa entrega casi ocho horas de trabajo doméstico más 3 horas y 45 minutos de cuidado a sus hijos e hijas.

“En su país, lo dejan todo en manos de las mujeres y sólo se esfuerzan en este tipo de acciones cuando los ven los demás”, afirmó otra cuenta japonesa, uniéndose a la exposición de la realidad en Japón.

Brecha de género en Japón y la indulgencia a la agresión sexual

El movimiento para exponer a la afición de futbol japonesa estalló principalmente en la red social X, donde el público internauta de Japón también se encargó de resaltar la brecha de género existente en el país, una de las más grandes a nivel internacional.

Según lo expuesto en una distinción entre países sobre la desigualdad de hombre y mujer en la sociedad, Japón se encuentra por debajo del 100, ya que las oportunidades para la mujer japonesa continúan en desventaja a comparación de su compatriota masculino.

“En otras palabras, normalmente no hacen limpieza, pero lo hacen sólo cuando saben que serán elogiados por ello”, afirmaron.

Otro de los temas centrales que las mujeres japonesas, e incluso algunos hombres de misma nacionalidad, expusieron para desmentir “el ejemplo” de la afición de Japón en el Mundial 2026, fue el hecho de que festejar a la selección actual es el equivalente a “apoyar la violación sexual”, esto debido a la adición de Kaishu Sano en el equipo, jugador centrocampista.

En julio de 2024, Sano fue arrestado bajo sospecha de agresión sexual en grupo, tras presuntamente atacar —junto a otros dos hombres también detenidos— a una mujer en una habitación de hotel. No obstante, los fiscales decidieron no presentar cargos formales contra el jugador y fue liberado sin enfrentar un proceso penal ni juicio, lo que le permitió continuar su carrera profesional y llegar al Mundial FIFA 2026.

“Ofrezco mis sinceras disculpas a la víctima por mis acciones que causaron grandes problemas”, fue toda la declaración que el jugador realizó en 2024, afirmando que se esforzaría para “restaurar la confianza” del público.

No obstante, la población japonesa mantiene el evento presente y ha aprovechado la difusión de la afición de Japón que recoge basura para también señalar directamente al equipo representante, quienes igualmente se viralizaron al ordenar sus lockers tras el enfrentamiento: “Aunque limpien bien los casilleros, son personas a las que les parece bien la violación en grupo, ¿sabes?"