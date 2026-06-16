Resultados Lotería Nacional 16 de junio 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4016

Sorteo Mayor 4016 de la Lotería Nacional Este martes 16 de junio se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4016 de la Lotería Nacional vuelve a captar la atención de miles de participantes este martes 16 de junio de 2026, fecha en la que se dan a conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

Los cachitos estuvieron dedicados al 120 aniversario de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4016?

La edición 4016 contó con una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos, una cantidad que refleja la dimensión de este sorteo dentro del calendario habitual de la Lotería Nacional.

El premio mayor ascendió a 21 millones de pesos, repartidos en tres series de siete millones cada una.

Para quienes participaron mediante la compra de un cachito de 30 pesos, el premio máximo posible fue de 350 mil pesos. La jornada incluyó además 18 mil 760 premios y reintegros.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4016 de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo se transmite en directo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde miles de usuarios pueden seguir cada etapa del procedimiento.

La grabación permanece en línea para consultar los resultados en cualquier momento

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4016 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4016 comienza a las 20:00 horas, conforme al horario del centro de México y de acuerdo con la programación habitual establecida para este tipo de sorteos.

A partir de ese momento se llevó a cabo el procedimiento oficial que determinó los números premiados de una edición especial dedicada a los cien años de la Federación Mexicana de Golf.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4016?

Los participantes pueden verificar los resultados oficiales en los expendios autorizados de la Lotería Nacional, donde se publican las listas impresas con las combinaciones ganadoras.

También existe la opción de realizar la consulta por internet mediante el verificador digital disponible en la plataforma oficial de la institución. Esta herramienta permite ingresar los datos del billete para conocer de manera inmediata si obtuvo algún premio o reintegro.