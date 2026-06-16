Westcol denuncia que le sacaron “un montón de dinero” en el AICM El streamer Westcol viajó a la CDMX por el Mundial 2026 y denunció cobros excesivos en el AICM (@westcol)

El streamer más grande de Latinoamérica, Westcol, llegó a la CDMX para vivir la fiebre mundialista y denunció que se le habrían pedido grandes cantidades de dinero en el AICM.

El creador de contenido y streamer colombiano Westcol llegó a la CDMX para formar parte del banderazo previo al partido de Colombia vs. Uzbekistán, el cual tendrá lugar este 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, su llegada a la CDMX no fue del todo grata, según lo compartió en sus redes sociales el streamer, pues tuvo problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Qué fue lo que le pasó al streamer colombiano Westcol en el aeropuerto de la CDMX?

El streamer y creador de contenido colombiano Westcol compartió este martes 16 de junio en sus redes sociales que, a su llegada a la CDMX, tuvo problemas en el AICM, donde tuvo que pagar “un montón de dinero” para retirar su equipo de transmisión en vivo.

Según lo relató Westcol, él y los integrantes de su equipo tuvieron que permanecer varias horas en el AICM debido a problemas en la logística de sus aparatos de trabajo.

Mientras que, a su vez, compartió que a dos de sus acompañantes, quienes eran los encargados de aspectos audiovisuales, se les impidió la entrada a la ciudad, por lo que se tuvieron que regresar a Colombia.

“Muchachos, estoy en México, pero nos retuvieron los equipos de streaming y me sacaron un montón de money… devolvieron a dos del equipo, naaa brother, ando triste, pero aquí estamos. ¡YA! Hay banderazo colombiano aquí en México, ¿será que me tiro pa allá con la ganga?”, compartió Westcol en su cuenta de X.

Asimismo, tras los comentarios de algunos de sus seguidores sobre las posibles razones por las que se retuvo su equipo de trabajo, el creador de contenido señaló:

“Lo pudimos pasar, pero nos quitaron mucha money… ahora les cuento, nos tocó pagar ese LiveU prácticamente otra vez porque no nos lo querían dejar pasar, pero tampoco nos lo querían devolver”.

Finalmente, comentó que daría más información sobre su experiencia en el AICM en su próxima transmisión en vivo, mientras que confirmó que su contenido continuaría de manera regular.

“Nosotros tenemos todo eso al día, brother, viajamos con eso por todo el mundo, le dimos la vuelta a China, imagínate; hoy nos quisieron j*der, tras de eso los ingenieros del show, equipos del show, no nos permitieron muchas cosas”, respondió en X Westcol a uno de los comentarios sobre lo que le pasó en el AICM.