¿Y la austeridad? Cachan a diputado del PT con reloj de lujo: "No es un delito, a nadie le he robado" (Redes Sociales de Tomás Zavala)

A través de un encuentro con diversos medios de comunicación se difundieron imágenes del diputado local del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, Tomás Zavala González, con un reloj de una marca de lujo.

En las fotografías se observa a Tomás Zavala con un accesorio de la marca Rolex, el cual ostenta un precio aproximado de 260 mil pesos dependiendo de la edición.

El delegado del PT asegura que su reloj no se compró con ingresos derivados de su cargo actual.

Luego de ser cuestionado por estas piezas de joyería el legislador aseguró que el reloj forma parte de su patrimonio y fue adquirido con los ingresos obtenidos durante los más de 30 años que ha trabajado como empresario.

Explicó que la suma de sus bienes se debe en parte a las inversiones en el transporte del Servicio Público Federal, así como a diversos negocios de los cuales no dio detalle alguno.

Tomás Zavala González ha sido visto con más joyería costosa

Durante los cuestionamientos por la presunta irregularidad de la adquisición de esos objetos de lujo con los principios de austeridad, en plataformas digitales surgieron más imágenes donde se le ve con otros accesorios de gran valor, que ha utilizado en diversos eventos públicos y actividades legislativas.

El diputado local usa accesorios de la marca Cartier Santos

Otro reloj con el que se le ha visto, es uno de la marca Cartier Santos y que en el catálogo en línea tiene un precio que va desde los 139 mil, hasta más de los 600 mil pesos, dependiendo de los detalles del modelo.

Si la versión adquirida tiene incrustaciones de diamantes su valor ostenta los 321 mil pesos y puede superar el millón de pesos.

Asimismo, durante la entrevista a medios se le cuestionó sobre el hecho de ser la imagen pública de una comunidad que enfrenta adversidades económicas y sociales, y el contraste que ostenta con sus accesorios.

Al respecto, Tomás Zavala sostuvo que tiene derecho de hacer uso de sus ingresos como más le convenga y afirmó que él puede elegir lo que quiera, “porque yo me lo gano. ¡A nadie le he robado, al pueblo no le estoy robando!”.