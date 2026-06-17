Amazon Prime Day 2026 ya tiene fecha en México: cuándo empieza, cuánto dura y cómo aprovechar las mejores ofertas

Durante años, millones de compradores saben que en julio llegan las grandes rebajas en Amazon; sin embargo, este 2026 la fecha dio un giro inesperado, pues el Amazon Prime Day 2026 adelantó su llegada y ya tiene fechas confirmadas para México.

La temporada de descuentos que suele enloquece a quienes buscan productos de tecnología, hogar, belleza y entretenimiento llegará con un periodo más amplio para comprar y con promociones exclusivas para quienes tengan al día su membresía Prime.

¿Cuándo es el Amazon Prime Day 2026 en México?

Amazon confirmó que el Prime Day 2026 en México se realizará del 23 al 29 de junio, convirtiéndose en una edición más larga de lo normal para el mercado mexicano. Durante esos días habrá acceso a miles de promociones dentro de distintas categorías y marcas participantes.

¿Qué ofertas habrá durante el Prime Day 2026?

Aunque Amazon no publica el catálogo completo con demasiada anticipación, ya adelantó que habrá descuentos en algunas de sus categorías más buscadas.

Entre las que tradicionalmente concentran más promociones destacan:

Tecnología y electrónicos

Los productos tecnológicos suelen ser de los más buscados del evento, especialmente dispositivos inteligentes, accesorios y entretenimiento digital.

Hogar y cocina

Pequeños electrodomésticos, organización del hogar y utensilios de cocina suelen contar con rebajas que no puedes dejar pasar.

Moda, belleza y estilo de vida

Ropa, maquillaje, perfumes y artículos de cuidado personal aparecen entre los segmentos que regularmente reciben promociones exclusivas para usuarios Prime.

¿Necesitas membresía para comprar en Prime Day?

Sí. El evento está diseñado principalmente para clientes con Amazon Prime, por lo que gran parte de las promociones estarán disponibles únicamente para quienes tengan una suscripción activa.

Además del acceso a ofertas, la membresía incluye beneficios adicionales como envíos rápidos y acceso a su plataforma de streaming.

Cómo prepararte para encontrar los mejores descuentos

El ruido del Prime Day suele ser enorme: miles de productos cambian de precio durante varios días y aparecen promociones por tiempo limitado.

Para comprar con estrategia, vale la pena considerar:

Crear una lista previa de productos que realmente necesitas

Comparar precios antes del inicio del evento

Revisar promociones bancarias disponibles

Activar alertas dentro de la aplicación

No compres solo porque te parece barato, hazlo con conciencia

Además de las ofertas oficiales, algunos descuentos anticipados ya comenzaron a aparecer en categorías específicas antes del arranque del evento.

Prime Day 2026 busca adelantarse al verano de compras

Con esta edición, Amazon no solo cambia fechas: también abre antes la competencia entre plataformas de comercio electrónico y busca concentrar el interés de los consumidores desde junio.