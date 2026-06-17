¡Con los perritos no! “Lady Parque” desata furia en redes sociales tras correr a lomitos de un parque público con una escoba

Recientemente, se volvió viral en redes sociales un video en el que se muestra a una mujer que presume ser delegada de una colonia en el municipio de Ecatepec, donde, de acuerdo con el testimonio del autor del clip, se encontraba ahuyentando de un parque público y golpeando perritos en situación de calle con una escoba.

La ahora llamada “Lady Parque” fue duramente enjuiciada en redes al discutirse su “derecho” a decidir quién puede y quién no hacer uso de las áreas de esparcimiento, incluso si ella es quien les da mantenimiento.

El video comenzó a circular rápidamente y acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Lo que para algunos fue una escena incómoda y violenta, para otros terminó convirtiéndose en un foco rojo para la convivencia incluso humana, pues la mujer podría representar de igual forma un peligro para la sociedad.

La conciencia social ausente más allá del video

Aunque el momento viral se quedó con la atención inicial, buena parte de la conversación se concentró en el uso de los espacios públicos compartidos.

Entre los comentarios aparecieron posturas distintas. Algunas personas defendieron la idea de mantener ciertas reglas de convivencia en parques y áreas comunes; otras cuestionaron que alguien se apropiara de un espacio e intentara decidir qué tipo de ser vivo puede permanecer o no en el lugar abierto.

La discusión también puso sobre la mesa algo que se repite cada vez con más frecuencia en ciudades grandes: el crecimiento de espacios pet friendly y el reto de equilibrar actividades distintas dentro de una misma zona.

Más allá de la ira con la que el internet suele reaccionar a este tipo de materiales, el episodio volvió a recordar que un parque público funciona mejor cuando nadie intenta adueñarse de él, así como el respeto a todo tipo de vida y el uso libre y cuidado consciente de los espacios y animales en situación vulnerable de manera integral.