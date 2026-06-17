Preventa de Spider-Man: Un Nuevo Día, fans reportan problemas para comprar las entradas en Cinépolis

Spider-Man: Un Nuevo Día en Cinépolis Internautas señalan problemas e irregularidades durante el proceso de compra para el estreno de Spider-Man: Brand New Day.

El amigable vecino Hombre Araña vuelve a provocar problemas en la preventa de boletos para el estreno de su próxima película en cines, ya que usuarios y usuarias de redes sociales han reportando irregularidades en el proceso de compra de Spider-Man: Brand New Day en Cinépolis, cuya preventa inició este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con las declaraciones difundidas en internet, el público cliente de Cinépolis ha señalado a la cadena por agregar una “sala de espera” en la preventa y, al momento de acceder a la selección de asientos, tanto la aplicación móvil como la página web no dejan proceder al pago; en algunos casos, según internautas, se realiza el cobro de las entradas sin que éstas sean otorgadas vía correo electrónico o se guarden en la cuenta.

¿Qué está pasando en la preventa de Cinépolis para Spider-Man: Un Nuevo Día?

A través de su cuenta oficial, la cadena de cines líder en México anunció que la preventa para Spider-Man: Brand New Day iniciaría este miércoles 17 de junio a las 8:00 horas, no obstante, algunos usuarios y usuarias señalaron que la apertura a la compra de entradas estuvo disponible desde la madrugada.

Esta irregularidad —abrir el acceso horas previas al horario anunciado— en las preventas relevantes de Cinépolis ya ha sido anteriormente señalada, como fue el caso de la transmisión del concierto de Busan que BTS dio el pasado fin de semana.

Mi sentido arácnido no se equivoca... ¡la preventa de #SpiderMan: Un Nuevo Día ya está aquí! 🕸️🤩🕷️ Compra tus boletos: 👉 https://t.co/Y31vnkEThe pic.twitter.com/Kfagv9BtkK — Cinépolis (@Cinepolis) June 17, 2026

Sin embargo, esta ocasión, los y las fans de Spider-Man enfrentaron más problemas durante el proceso de compra, ya que internautas expusieron como queja principal la habilitación de una sala de espera en la preventa, lo que provocó inmediata frustración entre las personas que accedieron para conseguir sus entradas. “¿Te crees Ticketmaster o qué?", reclamaron a la cadena en redes.

Por otra parte, el público cliente de Cinépolis también reportó que la aplicación móvil y la página web no dejó proceder al pago de los boletos. Según los testimonios, el proceso avanzó con regularidad durante la selección de los asientos, pero una vez llegado el momento de transacción, página y aplicación les impedía pagar al mostrar una pestaña en blanco, sin información de entradas seleccionadas.

No sólo esto, sino que en algunos casos se reportó el cargo sin adquirir los boletos, ya que éstos no fueron enviados ni por correo electrónico ni fueron guardados en la aplicación móvil de Club Cinépolis, lo que levantó otra ola de quejas contra la cadena de cines.

Preventa de Spider-Man: Brand New Day en Cinépolis: ¿ya se solucionó?

Dado que la preventa inició durante la madrugada de este miércoles 17 de junio, las quejas contra Cinépolis también surgieron a primera hora del día, ya que los primeros problemas reportados incluían error en los asientos vacíos (los marcaba reservados al acceder a ellos) y el bloqueo al proceso de pago que persistió en las horas siguientes.

Que horror comprar en las preventas de @Cinepolis , para ver Spider-Man, me cobra el dinero pero no me da los boletos, de locos — Edersin (@edersincuevas) June 17, 2026

A pesar de que algunas personas en redes sociales declararon no tener más problemas alrededor de las 9:00 horas de esta mañana, otro grupo de internautas expusieron que las complicaciones en el proceso de compra continúa en la aplicación móvil, señalando la página web en computadora como una opción para acceder a la preventa.

Hasta el momento, Cinépolis no se ha pronunciado contra las quejas en redes sociales, no obstante, su público cliente ha expresado decepción ante el desempeño en las preventas que la cadena ha tenido últimamente.