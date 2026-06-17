Set Adrenalyn XL del Álbum Panini: precio, contenido y dónde comprar el paquete más exclusivo del coleccionable futbolero

Set exclusivo del Álbum Panini Contiene 630 cards oficiales que incluyen los 9 balones de oro.

La pasión por el futbol y el coleccionismo alcanza un nuevo nivel con el lanzamiento del Set Adrenalyn XL del Álbum Panini, conjunto exclusivo y limitado que incluirá un álbum edición premium, 630 tarjetas oficiales e incluso estampas “ultrarraras” que serán la perfecta adquisición para cualquier coleccionista e hincha que desee resguardar la historia del balompié en su hogar.

El álbum Panini ha generado un entusiasmo sin precedentes a nivel internacional en los últimos meses, ya que se trata de la edición más extensa en la historia de los álbumes de Mundiales al cubrir las 48 selecciones clasificadas y celebrar los tres países anfitriones del torneo.

Set Adrenalyn XL del Álbum Panini: ¿qué incluye y cuál es su precio?

Panini sorprendió este miércoles al anunciar el lanzamiento de un set extra exclusivo de su Álbum futbolero, avivando la pasión por el futbol de los coleccionistas más comprometidos del histórico producto.

De acuerdo con la página oficial de la editorial italiana, este Set Adrenalyn XL como fue llamado tendrá el costo de $8,000 pesos mexicanos, incluyendo elementos exclusivos como:

Las 630 cards oficiales, incluyendo a los nueve icónicos Balones de Oro .

incluyendo a los nueve icónicos . Será el único set con las tres cartas ultrarraras Momentum : Bellingham, Dembélé y Pulisic.

Bellingham, Dembélé y Pulisic. Carpeta de coleccionista de lujo , de primera calidad, diseñada para proteger y exhibir con orgullo tu colección futbolera.

, de primera calidad, diseñada para proteger y exhibir con orgullo tu colección futbolera. Cupón de activación del juego online para desbloquear tus cards en la experiencia digital oficial.

para desbloquear tus cards en la experiencia digital oficial. Checklist completo para rastrear fácilmente cada carta de la colección.

¿Dónde comprar y hasta cuándo estará disponible el Set Adrenalyn XL Panini?

La edición de este año de la fiesta futbolera más importante del mundo ha sido prionera en múltiples elementos que cambiarán la historia del torneo para siempre. Desde incluir 48 selecciones clasificadas, llevar sus partidos a sedes de tres diferentes países y, ahora, con una estrategia de marketing masiva que impulsa el amor por el futbol y el coleccionismo.

“Por primera vez, Panini presenta una Colección Completa exclusiva en una box deluxe, creada para verdaderos coleccionistas y aficionados al futbol", de esta forma, la editorial encargada de los álbumes mundialistas presentó su nuevo coleccionable al público aficionado.

Cabe destacar que el Set Adrenalyn XL de Panini es extremadamente exclusivo, no sólo por su contenido especial, sino porque únicamente existirán 2026 copias del conjunto. Es decir, sólo 2026 personas en todo el mundo podrán acceder al prestigiado set coleccionable.

Panini anunció la venta a través de sus redes sociales, resaltando como restricciones que sólo podrá comprarse mediante un pedido individual y, en el mismo pedido, únicamente será posible adquirir un máximo de una caja en la página oficial de la editorial.