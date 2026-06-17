Sismo HOY 17 de junio de 2026 en México: esto se sabe hasta el momento del último sismo registrado, ¿se sintió en CDMX?

Mientras millones apenas empezaban el día, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró sismos este 17 de junio en distintas regiones del país, una situación que ha encendido las alertas de ciudadanos mexicanos y visitantes extranjeros que se encuentran en el país con motivo de disfrutar los encuentros del Mundial de Futbol de la FIFA.

De acuerdo con los reportes más recientes de los sistemas de monitoreo sísmico, durante las primeras horas de este miércoles se detectaron movimientos telúricos de intensidad baja a moderada en territorio mexicano, principalmente en zonas donde históricamente existe mayor actividad sísmica.

¿A qué hora fue el último temblor hoy 17 de junio?

Aunque muchos de estos movimientos pasan desapercibidos para la población, todos quedan documentados por la red de monitoreo nacional. En consecuencia, los registros arrojan que el último sismo perceptible fue a las 00:37 horas, momento en el que muchos ciudadanos ya dormían.

El temblor tuvo una intensidad de 4.1 en la escala de Richter, teniendo como epicentro 19 kilómetros al suroeste de Matías Romero, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 19 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 17/06/26 00:37:29 Lat 16.82 Lon -95.21 Pf 103 km pic.twitter.com/pEvLhnEiSq — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 17, 2026

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra sobre una zona las placas tectónicas son más propensas a tener movimientos, especialmente las placas de Cocos, Rivera y Norteamérica. Esa combinación convierte al país en uno de los territorios con mayor actividad sísmica del continente.

Por eso estados del sur y del Pacífico como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y algunas regiones del centro suelen concentrar una gran parte de los movimientos registrados.

En fechas recientes, incluso se han reportado eventos que lograron sentirse en zonas urbanas sin activar necesariamente el sistemas de alerta, debido a la energía liberada y la distancia respecto al epicentro.

¿Todos los sismos activan la alerta sísmica?

No. Uno de los errores más comunes es pensar que en cada temblor la alerta sísmica va a encenderse. En realidad, la activación depende de factores como la ubicación del epicentro, la magnitud y el tiempo disponible para emitir la señal preventiva.

También existen movimientos locales o de baja intensidad que pueden sentirse sin que exista una alerta previa.

¿Qué hacer si ocurre un sismo?

En caso de sismo, hay algunos puntos simples que podrían salvar tu vida. No olvides:

Mantener la calma

Identificar rutas de evacuación

Alejarse de ventanas y objetos pesados

Tener lista una mochila de emergencia

Revisar únicamente información oficial

La experiencia mexicana ha demostrado que la prevención suele hacer la diferencia.