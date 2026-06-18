El Pato Merlín ya tiene figura de colección y cruzó fronteras: la mascota mexicana llegó hasta Canadá

El Pato Merlín ya tiene figura de colección y cruzó fronteras

Durante un Mundial suele pasar de todo: goles imposibles, héroes inesperados, selecciones que dan la sorpresa, convivencia extranjera impensable y momentos virales que vivirán por siempre en el internet. Pero de vez en cuando aparece algo que nadie espera, uno de esos personajes que nacen fuera de la cancha y terminan robándose el corazón de todos. Esta vez no fue un delantero ni una mascota oficial. Fue un pato.

El Pato Merlín, el ave que se volvió sensación entre aficionados de todo el mundo durante los primeros días del Mundial 2026, acaba de sumar una nueva hazaña a su historia: ya tiene su propia figura de colección y el furor llegó hasta Canadá.

Lo que comenzó como una escena típica de “México Mágico” en calles de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados del torneo.

¿Quién es el Pato Merlín y por qué todo el mundo habla de él?

Merlín no apareció por una campaña millonaria ni fue diseñado por un equipo de mercadotecnia. Su fama nació donde nacen muchas historias que conectan con la gente: en la calle.

El pato, que acompaña a su familia en actividades cotidianas en la Ciudad de México, comenzó a llamar la atención cuando apareció entre aficionados que se dieron cita en el Ángel de la capital usando una camiseta de la Selección Mexicana durante las celebraciones mundialistas.

Las imágenes empezaron a circular y, en cuestión de horas, ya había videos, memes, fotografías y miles de comentarios celebrando que una figura completamente espontánea estuviera generando más conversación que varios elementos oficiales del torneo.

Para muchos usuarios, Merlín terminó convirtiéndose en una especie de mascota no oficial del Mundial 2026.

La figura de colección del Pato Merlín

Cuando parecía que el fenómeno había alcanzado su punto más alto, en Canadá comenzó a circular un muñeco inspirado en el Pato Merlín, una pieza que rápidamente llamó la atención porque representa el salto de la mascota desde las redes sociales hacia el terreno del coleccionismo.

La figura recupera varios de los elementos que hicieron reconocible al pato viral y refleja cómo no se trata solamente de un recuerdo curioso; también confirma algo que las masas ya no esperan para elegir a sus íconos.

En medio de un torneo global lleno de marcas, activaciones y espectáculos perfectamente calculados, apareció un personaje sencillo que no intentó convertirse en protagonista y terminó siéndolo, quizá por eso tanta gente conectó con él.

Mientras las mascotas oficiales siguen una ruta corporativa muy definida, Merlín llegó con otra energía, una espontánea, cercana y completamente impredecible, además del clásico toque de ironía y surrealista potencial de superar la IA que caracteriza a México.

¿Habrá más productos del Pato Merlín?

Por ahora no existe información oficial sobre una línea comercial más amplia ni sobre distribución masiva de artículos relacionados con Merlín.

Sin embargo, el interés alrededor del personaje sigue creciendo y el hecho de que ya exista una figura de colección abre la puerta para que aparezcan nuevas colaboraciones, recuerdos o piezas inspiradas en el ave que conquistó a todos.