¡Como en la Secu! Vete a la Versh regresa en colaboración con Prudences para acompañar a los millennials en otra etapa de vida

Durante años, pocas colaboraciones lograron instalarse en la memoria del internet mexicano como Vete a la Versh. Con el tiempo, lo que era una simple caricatura de internet se convirtió en una serie de memes y referencias que los millennials guardamos para siempre.

Lo que comenzó como una apuesta inesperada entre una marca de protección sexual y una de las animaciones más irreverentes del país, terminó convirtiéndose en un fenómeno de coleccionismo y “mame” digital.

Ahora, seis años después de aquella primera aparición que sorprendió a miles de personas, Prudence y Vete a la versh decidieron volver a encontrarse con una nueva edición especial sabor chicle que busca recuperar el espíritu que convirtió una campaña en algo mucho más grande.

El regreso de una colaboración que marcó el internet mexicano

Cuando apareció por primera vez en 2020, esta alianza rompió con muchas fórmulas tradicionales de comunicación. En lugar de recurrir al discurso solemne o educativo convencional, apostó por hablar desde referencias compartidas, personajes reconocibles y un tipo de humor un tanto cínico y alburero que ya formaba parte del día a día de millones de personas.

La nueva edición retoma ea misma idea:

Empaques coleccionables

Referencias visuales

Personajes icónicos de Vete a la Versh

Un nuevo sabor

Más que una reedición, el objetivo parece ser recuperar un momento que dejó huella dentro de la marca y los consumidores.

De acuerdo con la visión compartida por la marca, el objetivo sigue siendo abrir espacios donde hablar sobre protección sexual, acceso a información y experiencias cotidianas sin cargar el tema de prejuicios o formalidades innecesarias.

Ese enfoque también forma parte de una estrategia más amplia que Prudence ha impulsado en distintos mercados de Latinoamérica mediante iniciativas ligadas a educación sexual, entretenimiento y cultura digital.

El regreso de Prudence x Vete a la Versh no llega únicamente como una edición especial. También funciona como recordatorio de cómo internet puede convertir una idea inesperada en una referencia que permanece años después.