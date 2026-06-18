¿Quién es Parastoo Ahmadi? Historia de la cantante de Irán condenada a 74 latigazos

Autoridades en Irán condenan a la cantante Parastoo Ahmadi a recibir 74 latigazos por atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenido indecente.

Esta sentencia emitida por las autoridades se deriva de un video publicado en la plataforma de YouTube el 11 de diciembre de 2024, en donde Parastoo aparece sin velo, a lo cual el régimen islámico consideró como una ofensa a las leyes. Esta interpretación obtuvo millones de visualizaciones en sus primeras horas en la red.

¿Por qué acusan a la cantante Parastoo Ahmadi de producción y difusión de contenido obsceno?

En la grabación, que lleva el título de “Un concierto imaginario” y que tiene una duración de 27 minutos, se puede ver a la artista con un vestido negro, con su cabello suelto y sin mantilla sobre su cabeza; aunado a esto, en las imágenes se observa a cuatro músicos más.

Otro de los factores para la condena de Parastoo Ahmadi, según las autoridades de su país, es la restricción que tienen las mujeres artistas, pues se les prohíbe cantar en solitario ante un público mixto y ante las cámaras.

Según la ley de Irán, las cantantes no pueden generar un registro audiovisual de sus interpretaciones y sus presentaciones solo pueden ser ante una audiencia exclusivamente femenina.

¿Quién es Parastoo Ahmadi?

La intérprete de 29 años, Parastoo Ahmadi, estudió en la Universidad de Soore, en Teherán, y se graduó como directora cinematográfica; asimismo, también ha demostrado a través de sus redes sociales su activismo cultural.

Antes de esta polémica, en 2022 se le vio implicada en otro caso, por el que se dio a conocer, al reinterpretar la canción “De la sangre de la juventud a la patria” en el marco de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, joven kurda iraní que fue arrestada y privada de la vida ese mismo año por policías de ese país, por no portar correctamente el velo.

Este acontecimiento fue un parteaguas para los diversos movimientos que se generaron en defensa de los derechos de las mujeres y libertades civiles del país.

¿Cuál es la sentencia de la artista Parastoo?

A través de sus redes sociales, Parastoo Ahmadi informó que un Tribunal Penal de Qom emitió un fallo en su contra por atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual, lo que provocó la sentencia de 74 azotes, dos años sin poder abandonar su país y otros dos años de prohibición para desempeñar actividades artísticas.

Esta sentencia alcanzó a ocho miembros más del equipo de producción y músicos que la acompañaron durante la filmación del video.