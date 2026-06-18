Los mejores memes del México vs. Corea en el Mundial 2026 El partido de México vs. Corea terminó y las redes sociales no tardaron en hacer memes de este enfrentamiento (RR.SS)

Finalizó el partido de México vs. Corea, con la Selección Mexicana como la ganadora del enfrentamiento con 1-0 y aunque muchos aficionados calificaron el enfrentamiento de “aburrido” y sin variantes, los memes no faltaron.

Sin embargo, con esta victoria, México asegura el pase a la siguiente ronda y, aunque está por definirse en qué posición avanzará, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad para destacar los mejores momentos del partido a través de memes.

Los mejores memes de la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur

Previo a la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, los aficionados comenzaron a especular sobre un posible acto de medio tiempo con una banda de K-Pop:

lo que pensamos que va a pasar al medio tiempo del partido de corea vs mexico con el artista sorpresa kpop que nos dijo samuel garciapic.twitter.com/gJdPhJSkLz — gigi (@keonhositoo) June 18, 2026

Por su puesto, los memes de BTS no pudieron faltar y hubo personas quienes ejemplificaron las reacciones de los coreanos hacia el gol de Luis Romo:

LOS BTS VIENDO QUE MÉXICO YA LE METIÓ UN GOL A COREA: pic.twitter.com/yJar6vENm5 — namu⋆ VÍO A BTS🇲🇽 (@namutws) June 19, 2026

A su vez, también hubo personas que recordaron cuáles son los partidos de México vs. Corea que la Selección Mexicana ha ganado:

South Korea’s worst nightmare pic.twitter.com/JMr7fuxu1D — Troll Football (@TrollFootball) June 19, 2026

Mientras que, no faltó quien comparó el partido de México vs. Corea con un enfrentamiento del Doctor Simi vs. la muñeca del Juego del Calamar:

Tampoco faltaron los memes sobre el gol que le dio la victoria a México, pues destacaron el error del portero coreano, que le otorgó la ventaja a la Selección Mexicana:

Es el peor gol de la historia, pero lo tomo. VAMOS MEXICOOOO. pic.twitter.com/iDaQ26i6Jr — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) June 19, 2026

Y mientras algunos catalogaban el partido de México vs. Corea como “aburrido”, otros simplemente se enorgullecían de la victoria de México:

PORQUE LOS SUEÑOS SE CONVIERTEN EN REALIDAD Y PORQUE DIOS ASÍ LO QUISO MÉXICO 1-0 COREA pic.twitter.com/qXpxT2B0rp — Jaaat (@tortaDcochinita) June 19, 2026