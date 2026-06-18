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El partido de México vs. Corea terminó y las redes sociales no tardaron en hacer memes de este enfrentamiento

Los mejores memes del México vs. Corea en el Mundial 2026

Por Celeste Román Marañón
Memes Mexico vs Corea del Sur mundial 2026
Los mejores memes del México vs. Corea en el Mundial 2026 El partido de México vs. Corea terminó y las redes sociales no tardaron en hacer memes de este enfrentamiento (RR.SS)

Finalizó el partido de México vs. Corea, con la Selección Mexicana como la ganadora del enfrentamiento con 1-0 y aunque muchos aficionados calificaron el enfrentamiento de “aburrido” y sin variantes, los memes no faltaron.

Sin embargo, con esta victoria, México asegura el pase a la siguiente ronda y, aunque está por definirse en qué posición avanzará, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad para destacar los mejores momentos del partido a través de memes.

Los mejores memes de la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur

Previo a la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, los aficionados comenzaron a especular sobre un posible acto de medio tiempo con una banda de K-Pop:

Por su puesto, los memes de BTS no pudieron faltar y hubo personas quienes ejemplificaron las reacciones de los coreanos hacia el gol de Luis Romo:

A su vez, también hubo personas que recordaron cuáles son los partidos de México vs. Corea que la Selección Mexicana ha ganado:

Mientras que, no faltó quien comparó el partido de México vs. Corea con un enfrentamiento del Doctor Simi vs. la muñeca del Juego del Calamar:

Tampoco faltaron los memes sobre el gol que le dio la victoria a México, pues destacaron el error del portero coreano, que le otorgó la ventaja a la Selección Mexicana:

Y mientras algunos catalogaban el partido de México vs. Corea como “aburrido”, otros simplemente se enorgullecían de la victoria de México:

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