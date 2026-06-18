Los mejores memes del México vs. Corea en el Mundial 2026

Finalizó el partido de México vs. Corea, con la Selección Mexicana como la ganadora del enfrentamiento con 1-0 y aunque muchos aficionados calificaron el enfrentamiento de “aburrido” y sin variantes, los memes no faltaron.
Sin embargo, con esta victoria, México asegura el pase a la siguiente ronda y, aunque está por definirse en qué posición avanzará, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad para destacar los mejores momentos del partido a través de memes.
Los mejores memes de la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur
Previo a la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, los aficionados comenzaron a especular sobre un posible acto de medio tiempo con una banda de K-Pop:
lo que pensamos que va a pasar al medio tiempo del partido de corea vs mexico con el artista sorpresa kpop que nos dijo samuel garciapic.twitter.com/gJdPhJSkLz— gigi (@keonhositoo) June 18, 2026
Por su puesto, los memes de BTS no pudieron faltar y hubo personas quienes ejemplificaron las reacciones de los coreanos hacia el gol de Luis Romo:
LOS BTS VIENDO QUE MÉXICO YA LE METIÓ UN GOL A COREA: pic.twitter.com/yJar6vENm5— namu⋆ VÍO A BTS🇲🇽 (@namutws) June 19, 2026
A su vez, también hubo personas que recordaron cuáles son los partidos de México vs. Corea que la Selección Mexicana ha ganado:
South Korea’s worst nightmare pic.twitter.com/JMr7fuxu1D— Troll Football (@TrollFootball) June 19, 2026
Mientras que, no faltó quien comparó el partido de México vs. Corea con un enfrentamiento del Doctor Simi vs. la muñeca del Juego del Calamar:
Corea vs México al estilo Arcade el Dr Simi vs la muñeca del Juego del Calamar. #Mexico#CoreaDelSur #SouthKorea #Guadalajara #Estadio #Futbol #Football #drsimi #DreaminaOcto #DreaminaSeedance2 #DreaminaOctoVibeCreate #DreaminaCPP #DreaminaAI@dreamina_ai pic.twitter.com/FQQoZyVoxj— Tarsicio Sañudo - Postandfly (@postandfly) June 18, 2026
Tampoco faltaron los memes sobre el gol que le dio la victoria a México, pues destacaron el error del portero coreano, que le otorgó la ventaja a la Selección Mexicana:
Es el peor gol de la historia, pero lo tomo. VAMOS MEXICOOOO. pic.twitter.com/iDaQ26i6Jr— Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) June 19, 2026
Y mientras algunos catalogaban el partido de México vs. Corea como “aburrido”, otros simplemente se enorgullecían de la victoria de México:
PORQUE LOS SUEÑOS SE CONVIERTEN EN REALIDAD Y PORQUE DIOS ASÍ LO QUISO MÉXICO 1-0 COREA pic.twitter.com/qXpxT2B0rp— Jaaat (@tortaDcochinita) June 19, 2026
yo después de México haya ganado el partido contra Corea (nunca me gustó el fútbol)pic.twitter.com/VhiL3q8g3X— k a r e n (@myjeonlvs) June 19, 2026