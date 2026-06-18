Maderas Rewards, el programa de referidos con el que Ciudad Maderas expande su red de inversión inmobiliaria

Maderas Rewards

Ciudad Maderas dio a conocer Maderas Rewards , su programa oficial de referidos orientado a que tanto clientes actuales como público en general puedan obtener ingresos adicionales. El programa funciona a partir de quien refiera a un familiar, amigo o conocido interesado en adquirir un lote residencial o una casa en alguno de los desarrollos de la compañía recibe una compensación económica por esa gestión.

El programa opera a través de una plataforma 100% digital, lo que elimina barreras de entrada para quienes quieran participar. No se requiere experiencia previa en el sector inmobiliario ni realizar ningún tipo de inversión inicial. En este sentido, la dinámica se resume en referir a una persona interesada y, si esa persona concreta una operación, el referidor recibe su ingreso.

Maderas Rewards

El modelo de referidos de Ciudad Maderas y los perfiles que pueden participar en Maderas Rewards

Maran Cárdenas, subdirector comercial de Maderas Rewards, señaló que el programa surge tras varios años de trabajo en el sector, durante los cuales identificó un patrón recurrente. Muchas personas con interés genuino en invertir en bienes raíces no encontraban un punto de entrada claro ni accesible. Maderas Rewards busca cubrir ese espacio con una propuesta que no exige conocimientos técnicos ni capital previo para comenzar.

El rango de participantes es amplio. Puede tratarse de un cliente que ya tiene una propiedad con Ciudad Maderas y quiere aprovechar su red de contactos, o de cualquier persona que conozca a alguien interesado en invertir en lotes o vivienda, sin importar en qué ciudad resida. La plataforma digital centraliza todo el proceso, desde el registro del referido hasta el seguimiento de cada operación, sin necesidad de gestiones presenciales.

Mediante este modelo, Ciudad Maderas incorpora un canal de captación basado en redes de confianza, un formato que en el sector inmobiliario mexicano ha mostrado eficacia en mercados donde la recomendación personal tiene un peso considerable en la decisión de compra.

Maderas Rewards

Alcance nacional de Maderas Rewards desde el primer día de operaciones

Maderas Rewards arranca de forma simultánea en todos los mercados donde la desarrolladora tiene presencia, sin una fase piloto restringida a una región concreta. El programa está disponible desde el inicio para cualquier persona en las más de 20 ciudades donde Ciudad Maderas opera actualmente.

Detrás del lanzamiento hay una trayectoria que respalda la propuesta. La empresa ha entregado más de 60 mil lotes residenciales en distintos estados del país y su modelo de negocio se ha orientado a hacer accesible la compra de bienes raíces para perfiles diversos, desde quienes buscan su primera propiedad hasta quienes buscan diversificar su patrimonio.

Con Maderas Rewards, ese alcance se extiende más allá de la compraventa directa hacia un canal donde la recomendación entre personas se convierte en una vía concreta de generación de ingresos.