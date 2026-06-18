Jueves 2x1 Ticketmaster 18 de junio 2026: lista completa de conciertos y eventos con promoción

Promociones 2x1 en Ticketmaster jueves 18 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 18 de junio de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 28 de mayo

Conciertos

Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Finde 20 Años Buscando Ángeles – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Iseo & Dodosound – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Susana Zabaleta – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) La Texana – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) ZAYN – Estadio Borregos (Monterrey) / Arena V.F.G. (Tlajomulco de Zúñiga) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio Borregos (Monterrey) / Arena V.F.G. (Tlajomulco de Zúñiga) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Carlos Vives – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Parcels – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Westcol / Ovy On The Drums - W SOUND – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Concierto Homenaje a ELVIS PRESLEY by Héctor Ortiz – Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)

– Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Daniela Spalla & Esteman – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México) Gloria Trevi – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Sebastián Yatra – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Déjá Vu Retro Show – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Castañeda – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Caravana del Amor – Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) BOHEMIA – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Jaime Varela – Lunario Del Auditorio Nacional / Teatro Metropólitan (México)

– Lunario Del Auditorio Nacional / Teatro Metropólitan (México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Lore Aquino – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) San Francisco Disco Band – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Kalimba – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Michelle Delu – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) AOT The Last Concert – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Enrique Guzmán – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Morgan Romero – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La escencia del bolero – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Barimu – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Camouflage Big Band – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Dalú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tex Tex – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa- Aranza - Sheyla – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Amigos Invisibles – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Onda Vaselina – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Fernando Delgadillo – La Maraka (México) / Teatro Diana (Guadalajara)

– La Maraka (México) / Teatro Diana (Guadalajara) Porfi Baloa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Regina Orozco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Raul Di Blasio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Carnival of KISS – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Beach Weather – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Paty Cantu – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Espinoza Paz – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Victor Garcia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laureano Brizuela – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Prisma.... 40 años – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mario Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Whiplash – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Inspector – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Denisse de Kalafe – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Love of Lesbian – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Francisco Céspedes – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

CUARTETO ORISHAS – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Prisma – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Las Meninas – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Afterglow – Teatro Galerías (Zapopan) / Teatro Milán (México)

– Teatro Galerías (Zapopan) / Teatro Milán (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia (México)

– Teatro Ofelia (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Orquesta Sinfónica Nacional – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Teleny- La Infinita Compañía – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Un Tranvía Llamado Deseo – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) F king Men – Foro Lucerna (México)

king Men – Foro Lucerna (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Lord of the Dance – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cloro – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Vertebra – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Carlota – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El diario de un loco – Foro Rodolfo Usigli (Mexico) / Teatro Hidalgo (México)

– Foro Rodolfo Usigli (Mexico) / Teatro Hidalgo (México) Kevyn Contreras – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Reina de Corazones – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II (México)

– Centro Cultural Teatro II (México) México en Movimiento: Herederos de la Danza – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El esposo de Daniel – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Payaso – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Préndeme – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Las Heridas del Viento – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Así lo veo yo – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Asesinato para dos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Alguna vez vi un colibrí / Flores Negras para Violeta – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) La Dama De Negro / La dama de negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) La desilusión de la ilusión – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Kika Edgar – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Cuerpo infinito – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Pepe Pelos – Foro Red Access (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Red Access (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Mucho Ruido y Pocas Nueces - El Incendio de Isolda A.C. – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Kopalli El espíritu astral – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Mancchas: arte vivo para primeras infancias – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Matilda El Musical – Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan) Revolución Diamantina, 12+. Ingreso 18:30 h. / 16:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Imperio – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) Cascada 126 – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Nona roja – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Beatles & Rolling Stones, con los grupos Morsa y Kamelot. – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Fachilisimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El show de Nora Velazquez, Chabelita, ay padre – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Las Cosas Nuestras – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Los Perros – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Polirítmicas y un extravío - Compañía Serafín Aponte Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) En Marte no hay osos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Machetes – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Ballet Jazz de Montréal – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) / Centro Cultural Teatro II (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) / Centro Cultural Teatro II (México) Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dracula – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Para la familia

Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Paw Patrol – Teatro Galerías (Zapopan) / Centro Cultural Teatro II (México)

– Teatro Galerías (Zapopan) / Centro Cultural Teatro II (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Ringolingus – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

Shows en vivo

Michael Jackson El retorno del rey – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Arrabalera tour, El show comico de doña pepona – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Homenaje Zoé unplugged – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Circo olímpico – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Clue – Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas