¡Ya hay fecha de Preventa para GTA 6! ¿Cuándo comenzará y cuánto podría costar?

Preventa GTA 6 El videojuego de inmersión urbana revolucionó el entretenimiento interactivo.

¡La espera terminó! Finalmente, el GTA 6 será una realidad tangible este 2026, ya que Rockstar Games ha lanzado la portada oficial del videojuego y anunció fecha de preventa, lo que ha encendido la emoción de millones de clientes alrededor del mundo.

Grand Theft Auto (GTA) revolucionó el entretenimiento interactivo al popularizar el concepto de mundo abierto, ofreciendo narrativas cinematográficas dirigidas a un público adulto y creando un nivel de inmersión de inmersión urbana sin precedentes en el mundo de los videojuegos.

Debido a ello, el desarrollo del GTA 6 ha sido una de las esperas más tortuosas para los y las amantes de la franquicia, ya que la preproducción inició hace aproximadamente ocho años; este 2026, finalmente será una realidad que está cada día más cerca de dominar el mundo digital.

Lanzamiento de GTA 6: ¿cuándo será la preventa y cuál es el precio aproximado?

A través de su canal oficial en redes sociales, Rockstar Games —desarrolladora de videojuegos detrás de franquicias como GTA, reconocida por crear experiencias interactivas inmersivas y de mundo abierto— dio a conocer que la preventa de GTA 6 será el 25 de junio de 2026, ¡una semana a partir de hoy!

Mientras que, el lanzamiento general del videojuego, se llevará a cabo meses más adelante, con fecha programada para el 19 de noviembre de este mismo año. Así que, finalmente, se terminan los memes de espera y comienza la cuenta regresiva para la nueva experiencia inmersiva de una de las franquicias más populares del entretenimiento interactivo.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Hasta el momento, Rockstar Games no ha revelado el precio oficial que tendrá GTA 6, sin embargo, cuentas especialiastas en el universo de los videojuegos se han dado a la tarea de calcular un costo aproximado basándose en lanzamientos del mismo calibre y tomando en consideración precios anteriores de versiones tanto estándar como especiales.

De acuerdo a estas especulaciones, el precio que podría tener el GTA 6 es de $80 dólares en su versión estándar, equivalente a $1,390 pesos mexicanos. Sin embargo, en caso de ediciones especiales que contengan material extra, el costo podría escalar a los $120 o $130 dólares, aproximadamente de $2,059 a $2,259 pesos mexicanos.

GTA 6: ¿de qué tratará y por qué demoró tantos años?

Grand Theft Auto revolucionó la narrativa de los juegos interactivos y de inmersión en mundo abierto al abordar temas maduros como la corrupción y el estilo de vida estadounidense, mezclando drama y sátira para ofrecer experiencias cinematográficas icónicas que cautivaron el mundo de los videojuegos.

Esta narrativa continúa en GTA 6, con un primer avance descrito en la página oficial del videojuego: “Cuando un golpe fácil arrastra a Jason y Lucía a una conspiración que se extiende por todo el estado de Leónida, la joven pareja de delincuentes se ve atrapada en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida”.

GTA 6 comenzó su preproducción informal a partir del año 2014, mas su desarrollo inició oficialmente en 2018, trabajo al que se dedicó aproximadamente ocho años hasta el resultado final.

Entre ajustes al calendario y desafíos durante el camino del proyecto, GTA 6 no fue anunciado sino hasta el año 2022, presentando un primer tráiler oficial en 2023. Cada nueva noticia alimentó la expectativa de sus clientes habituales, sin embargo, la espera se convirtió en un meme recurrente que este 2026 dejará de rondar por las redes sociales, pues en efecto, la esperanza es lo último que muere.