Walmart vs Chedraui: comparativa de ofertas en útiles escolares 2026

Walmart y Chedraui Ofertas en útiles escolares (Crónica Digital)

Walmart y Chedraui no dejan pasar la temporada de regreso a clases y presentan diversas ofertas para surtir la lista de útiles escolares para primaria y secundaria en México.

A medida que se acerca el inicio del nuevo ciclo escolar, millones de familias deben organizar el presupuesto destinado a la lista de útiles escolares.

Una estrategia para contener ese desembolso consiste en revisar precios antes de acudir a la tienda y comparar los productos básicos de las listas escolares, desde colores y cuadernos hasta tijeras, pegamento y juegos de geometría.

Ofertas de útiles escolares en Walmart

La propuesta de Walmart incluye varios de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares para educación básica sugerida por la SEP.

Entre los artículos disponibles se encuentra un juego de lápices de colores con 24 piezas por 117.66 pesos, además de lápices de colores Norma de punta gruesa con sacapuntas, de 12 piezas, por 101 pesos.

En el apartado de escritura, una opción son las tres plumas Bic Cristal de colores surtidos por 14 pesos.

Para los cuadernos aparecen distintas alternativas de Scribe: el profesional escolar de raya, con 100 hojas, por 24 pesos; el profesional Elemental de cuadro grande, también de 100 hojas, por 40 pesos, y el cuaderno francés Scribe Clásico de raya, cosido y con 96 hojas, por 48 pesos.

La lista también contempla materiales complementarios. La tijera escolar Maped Tattoo Boy de punta roma tiene un precio de 61 pesos, mientras que el paquete de tres lápices adhesivos Pritt Original de 11 gramos cada uno cuesta 55 pesos.

Para borrar, Walmart ofrece una goma con sacapuntas Maped de tres piezas por 19 pesos. El juego de geometría Maped Flex aparece en 86 pesos.

Ofertas de útiles escolares en Chedraui

En Chedraui también aparecen varios productos de marcas conocidas y presentaciones que coinciden con algunos de los materiales considerados en la comparación.

El paquete de 24 lápices de colores de madera Maped cuesta 152 pesos, mientras que el paquete de 10 plumas Bic tiene un precio de 58 pesos. En cuadernos, el profesional Scribe de cuadro grande con 100 hojas se encuentra en 27 pesos y el cuaderno francés Scribe de raya, con 100 hojas, en 20 pesos.

La tijera escolar de punta roma MT-5R tiene un precio de 22 pesos; el paquete de tres lápices adhesivos Pritt de 11 gramos cuesta 56 pesos y la goma blanca Maped Dragon Refill aparece en 34 pesos.

Por su parte, el juego de geometría Maped cuesta 78 pesos.

Walmart vs Chedraui: ¿qué tienda tiene los útiles escolares más baratos?

Al poner frente a frente los productos que tienen una presentación comparable, Chedraui obtiene una ventaja en el conjunto analizado, aunque la diferencia no es uniforme.

En los lápices de colores de 24 piezas, Walmart ofrece el producto en 117.66 pesos, frente a los 152 pesos de Chedraui. La diferencia es de 34.34 pesos a favor de Walmart.

En los cuadernos profesionales de 100 hojas, la alternativa de cuadro grande cuesta 40 pesos en Walmart y 27 pesos en Chedraui. En este caso, la tienda mexicana tiene una ventaja de 13 pesos.

En los lápices adhesivos, prácticamente existe un empate: 55 pesos en Walmart y 56 pesos en Chedraui por tres piezas de 11 gramos cada una. En el juego de geometría, Chedraui también presenta un precio menor, con 78 pesos frente a los 86 pesos de Walmart.

Si se suman únicamente los seis productos con presentaciones suficientemente comparables —colores de 24 piezas, cuaderno profesional, cuaderno francés, tijera, lápices adhesivos y juego de geometría—, el resultado es de 407.66 pesos en Walmart frente a 375 pesos en Chedraui.

Recuerda que los precios pueden variar rumbo al inicio del ciclo escolar.