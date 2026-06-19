Venta especial de Liverpool de junio: fechas, horarios y dónde aprovechar los nuevos descuentos

Venta Especial Liverpool junio 2026 La Venta Especial de Liverpool estará disponible tanto en tiendas físicas como en su aplicación móvil y sitio web.

¡Inicia el fin de semana de ofertas en Liverpool!

La popular Venta Especial de la tienda departamental arrancará a partir de este viernes 19 de junio hasta el domingo 21 de junio, por lo que debes correr para checar todas las ofertas disponibles y decidir cuál, o cuáles, aprovecharás este fin de semana.

En aras del torneo deportivo que se vive en este momento, también será la oportunidad perfecta para darte un paseo por el sector de tecnología, ya que los descuentos alcanzan hasta el 40% o 50% en televisores; ¿qué mejor para seguir de cerca el paso de la fiesta futbolera más importante del mundo?

En esta nota te contaremos todo lo que debes saber para que puedas aprovechar las ofertas y beneficios que Liverpool preparó para esta Venta Especial de junio 2026.

Venta Especial de Liverpool junio 2026: ¿dónde y a qué hora se llevará a cabo?

En caso de que la preocupación haya subido a tu mente para atormentarte con pensamientos sobre no llegar a tiempo a tu sucursal Liverpool de confianza, te tenemos una estupenda noticia: la Venta Especial de Liverpool estará disponible tanto en tiendas físicas como en su aplicación móvil y sitio web, Liverpool Pocket, además de que tendrá opciones de envío a domicilio o Click & Collect.

De esta manera, no tendrás que preocuparte en salir de casa o cancelar tus planes de fin de semana, pues las opciones en línea te permetirán aprovechar las ofertas tanto como si fueras a una sucursal.

Por otra parte, los horarios de venta anunciados en la página oficial de Liverpool, son los siguientes:

Sucursales físicas: 11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (19-21 de junio 2026).

11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (19-21 de junio 2026). App Liverpool Pocket y sitio web oficial: La venta en línea y aplicación móvil estará disponible durante todo el día, es decir, a partir de la primera hora de este viernes hasta la última hora del domingo.

A través de redes sociales, Liverpool notificó a sus clientes que en la descarga de la aplicación móvil, tendrás el 5% de descuento en tu primera compra; todo lo que debes hacer para obtenerlo, es usar el código POCKETMENOS.

Ofertas imperdibles para aprovechar en la Venta Especial de Liverpool este junio 2026

Entre los descuentos que destacan, son los electrónicos, ya que las tablets y laptops tienen rebajas del 20% y 30%, mientras que las televisiones plasma alcanzan porcentajes de hasta el 50% o el 55% de descuento.

¡Prepárate para la Venta Especial! Descarga la App y disfruta de increíbles beneficios para ti 🛍️https://t.co/jF4VX5FJkT pic.twitter.com/lsQB7dXSV3 — Liverpool México (@liverpoolmexico) June 18, 2026

No sólo eso, sino que para completar el kit futbolero y poder disfrutar en familia los próximos partidos del torneo de futbol más importante a nivel global, también hay descuentos en muebles y sillones reclinables que rondan el 50%.

¿Cuáles son los beneficios que encontrarás en la Venta Especial de Liverpool?

En cuanto a las promociones especiales que podrás hallar esta serie especial de descuentos, se encuentran:

Artículos Apple: Hasta 16 meses sin intereses.

Hasta 16 meses sin intereses. Liverpool Pocket: 5% de descuento en tu primera compra.

Además de las ofertas en toda la tienda, Liverpool también ofrece los siguientes beneficios para sus clientes durante los días que durará la venta especial de junio: