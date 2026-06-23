Amazon Prime Day 2026: así puedes aprovechar las promociones de BBVA durante la temporada de ofertas en México

Amazon Prime Days Para esta temporada de promociones, quienes cuenten con tarjetas de crédito BBVA podrán acceder a ofertas y promociones.

El Amazon Prime Day 2026 ya comenzó en México y con esto los clientes pueden incrementar el ahorro mediante promociones bancarias con tarjetas participantes, entre ellas las de BBVA. Durante esta edición, el evento se lleva a cabo del 23 al 29 de junio y reúne millones de ofertas en categorías como tecnología, hogar, moda, belleza, videojuegos y dispositivos de Amazon.

De acuerdo con Amazon, los miembros Prime tienen acceso a descuentos de hasta 65% en productos seleccionados, además de envíos rápidos y gratuitos. A ello se suman promociones bancarias como meses sin intereses y bonificaciones, siempre sujetas a los términos y condiciones de cada institución financiera.

¿Qué promociones ofrece BBVA durante el Prime Day 2026?

BBVA participa en la campaña con beneficios para sus tarjetahabientes que compren en Amazon México. La promoción oficial consiste en obtener hasta un 15% de bonificación al realizar compras elegibles utilizando una tarjeta de crédito BBVA y aplicando el código promocional BBVAPD26 durante el proceso de compra. El beneficio está sujeto a un monto mínimo de compra, vigencia, tarjetas participantes y demás restricciones establecidas en los términos oficiales de la promoción.

Además de esta bonificación, los clientes pueden acceder a hasta 24 meses sin intereses en productos participantes cuando pagan con tarjetas de crédito de bancos afiliados, incluido BBVA. Amazon señala que estas promociones pueden combinarse con descuentos propios del sitio y, cuando aplique, con cupones promocionales disponibles en determinados productos.

¿Cómo aprovechar las promociones del Amazon Prime Day con BBVA?

Para obtener el mayor beneficio durante el Prime Day 2026, los compradores deben seguir algunos pasos:

Contar con una membresía activa de Amazon Prime.

Iniciar sesión en su cuenta de Amazon México.

Verificar que el producto participe en las promociones del evento.

Seleccionar una tarjeta de crédito BBVA elegible como método de pago.

Ingresar el código promocional correspondiente cuando la oferta así lo requiera.

Revisar que el descuento o la bonificación aparezcan conforme a los términos de la promoción antes de finalizar la compra.

¿Cómo comprar para aprovechar los descuentos en Amazon Prime Days 2026?

Amazon recomienda crear listas de deseos con anticipación, activar notificaciones de ofertas desde la aplicación móvil y consultar el historial de precios de los productos para identificar si el descuento representa un ahorro real. También recuerda que las ofertas relámpago tienen disponibilidad limitada y pueden agotarse antes de que concluya el evento.

Por su parte, BBVA aconseja revisar cuidadosamente los términos y condiciones de cada promoción, confirmar el monto mínimo requerido para obtener la bonificación y utilizar los meses sin intereses únicamente cuando las mensualidades puedan cubrirse sin comprometer las finanzas personales.