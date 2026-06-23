Lanzan opening oficial de Tiempos Híbridos, serie independiente mexicana que combina el anime con el sci-fi latino

Opening Tiempos Híbridos Mezclando la estética shonen y la acción futurista al ritmo del mambo, el opening del “anime mexicano” trajo comparaciones al clásico Cowboy Bebop.

El viernes 19 de junio se filtró el opening de Tiempos Híbridos, proyecto animado creado por el animador mexicano Beto Irigoyen, lo que ocasionó un malentendido en redes sociales respecto a la ausencia de los créditos completos del equipo involucrado en su creación.

Sin embargo, una vez resuelta la tergiversación de los hechos, Irigoyen lanzó de forma oficial el adelanto de la serie animada en sus cuentas oficiales, acreditando a todos los y las artistas que participaron en la construcción del proyecto mexicano.

Hasta entonces, el entusiasmo estalló como pólvora en la comunidad de la animación latina e internacional, quienes difundieron la propuesta y se han movilizado para solicitar a plataformas de streaming acunar la serie que ha recorrido un largo camino desde su creación en 2017.

¿Qué es Tiempos Híbridos? Recorrido y trama del “anime mexicano” que liberó su opening oficial este martes

Latinoamérica ha sido siempre un terreno conformado por amantes de la animación, donde tanto series como películas extranjeras y nacionales animadas han triunfado a lo largo de los años, siendo la ganadora al Oscar, Flow, y la internacionalmente exitosa primera cinta mexicana de stop-motion, Soy Frankelda, los casos más recientes.

Este martes 23 de junio llegó el turno de Tiempos Híbridos, proyecto dirigido por el animador yucateco Humberto Irigoyen (’Beto’) que se ha vuelto tendencia en redes sociales tras liberar su opening oficial; en este adelanto participaron más de 50 talentos y fue desarrollado por el equipo original KERO Collective.

La serie de animación 2D independiente es una mezcla de ciencia ficción tropical inspirada en la estética shōnen popular del anime japonés, elemento que —al ser combinado con la energía del mambo— recuerda al clásico Cowboy Bebop, anime futurista de los 90s que mantiene su popularidad gracias a la energía de su soundtrack y la peculiaridad de su narrativa western espacial.

Así, al más puro estilo de Tank!, la serie de animación mexicana presenta su opening oficial ambientado con el icónico Mambo No. 8 del histórico músico cubano Dámaso Pérez Prado, sumergiendo al público en la historia de un grupo de amigos científicos que buscan regenerar los ecosistemas de un planeta devastado por la opresión de una corporación interplanetaria neo-colonial, y convirtiéndose en una de las apuestas más originales de la animación latina desde el proyecto peruano Apukunapa Kutimuyñin.

La idea de Tiempos Híbridos nació en 2017, después de que Beto Irigoyen escuchara la canción del mismo nombre del músico mexicano Rockdrigo González y estallara la inspiración a partir de la letra sobre globalización e identidad mexicana que la melodía contiene; los toques de ciencia ficción mencionados, como charros cibernéticos y nopales automáticos, se volvieron el corazón del proyecto.

Para el año 2020, un grupo de colegas y amistades crean KERO Collective, colectivo en el que podrían demostrar sus habilidades como artistas y expandir su visión, por lo que consideraron que Tiempos Híbridos podría ser una excelente manera para cumplir dicho objetivo. Es así como, tras meses de trabajo a tiempo completo viviendo de ahorros y una recaudación en 2021, los y las artistas logran avanzar en la preproducción del opening.

“Gracias al equipo original de KERO Collective, quienes formaron parte fundamental en la etapa de exploración, desarrollo y construcción de este universo. Gran parte de lo que Tiempos Híbridos es hoy no habría sido posible sin ese esfuerzo colectivo”, escribió Irigoyen en el lanzamiento oficial del opening a través de su cuenta oficial en redes.

¿Cuándo y dónde se estrenará Tiempos Híbridos en streaming?

La popularidad de Tiempos Híbridos ha llegado incluso a Guillermo del Toro, quien reconoció a Irigoyen como un “animador muy prometedor que tiene muchisísimo talento”. Como parte de su trayectoria, el yucateco incluso ha colaborado con Google en la realización del doodle animado conmemorativo de Juan Gabriel en el año 2024, donde destacó emblemáticos vestuarios e icónicos pasos de baile del Divo de Juárez.

Tiempos Híbridos Proyecto dirigido por Beto Irigoyen y desarrollado por Kero Collective.

Sin embargo, el futuro de Tiempos Híbridos todavía es incierto, ya que hasta el momento se desconoce la fecha de estreno oficial y la plataforma que estará a cargo de su distribución, debido a que el opening liberado este martes es únicamente una prueba de concepto que formó parte de un plan a largo plazo que sirviera como carta de presentación ante los gigantes del streaming, como Netflix y HBO (plataformas que apoyaron la distribución de Soy Frankelda y la serie Los sustos ocultos de Frankelda).

A pesar de ello, Tiempos Híbridos ha ganado una impresionante popularidad en redes sociales a nivel internacional tras sólo días desde la filtración de su opening conceptual, entregando al público un universo futurista y vasto de animación fluida que ha conectado con diversos sectores al presentar la narrativa de una banda de rebeldes cuyo objetivo de lucha es proteger los ecosistemas del mundo.