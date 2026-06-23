Amazon Prime Day México 2026: las mejores ofertas HOY 23 de junio por categorías

La espera terminó. Desde este martes 23 de junio, Amazon puso en marcha una nueva edición de su esperado Prime Day en México, uno de los eventos de compras en línea más importantes del año y que, para millones de usuarios, se trata de una oportunidad de adquirir productos de tecnología, videojuegos y dispositivos inteligentes con descuentos difíciles de encontrar en otras temporadas.
¿Cómo funciona el Amazon Prime Day 2026?
El Prime Day 2026 llega con rebajas exclusivas para los usuarios que cuentan con una suscripción activa a Amazon Prime y con promociones que abarcan prácticamente todas las categorías de la plataforma: desde smartphones de última generación y pantallas gigantes hasta laptops gamer, audífonos premium y dispositivos inteligentes para el hogar.
Ofertas Amazon Prime Day para este 23 de junio
Dispositivos Amazon con Alexa: ofertas desde 299 pesos
Los productos desarrollados por Amazon encabezan una de las categorías con mayores descuentos durante el Prime Day 2026.Las promociones disponibles incluyen:
- Echo Pop: 599 pesos
- Echo Dot: 849 pesos
- Echo Spot: 1,149 pesos
- Echo Dot Max: 1,579 pesos
- Fire TV Stick HD: 299 pesos
- Fire TV Stick 4K Max: 999 pesos
- Echo Show 21: 7 mil 499 pesos
Además, la promoción se extiende a barras de sonido y televisores Fire TV, cuyos precios oscilan entre 2 mil 999 y 18 mil 999 pesos dependiendo del tamaño y las especificaciones.
Smartphones: Samsung, Redmi, Huawei, OPPO y Nothing bajan de precio
La telefonía móvil no podía quedarse fuera del Prime Day, por lo que entre los equipos con descuento destacan:
- Samsung Galaxy S26+: 17,709 pesos
- REDMI Note 15 Pro: 5,199 pesos
- OPPO Reno14 F 5G: 8,599 pesos
- Nothing Phone (3): 14,079 pesos
- Huawei Pura 80 Pro: 13,999 pesos
- Samsung Galaxy Flip7 FE: 11,499 pesos
La mayoría de estos modelos pertenecen a segmentos de gama media premium y gama alta, una categoría que normalmente mantiene precios elevados durante gran parte del año.
Laptops, tablets y gaming: equipos RTX y productividad con descuento
Para estudiantes, profesionistas y gamers, Amazon también los consintió con promociones en computadoras, tablets y monitores. Las ofertas destacadas son:
- ASUS Zenbook 14 OLED: 15,999 pesos
- Lenovo LOQ Gamer RTX: 20,999 pesos
- ASUS TUF Gaming F16 RTX 4050: 18,699 pesos
- Xiaomi Redmi Pad SE: 2,399 pesos
- LG Monitor Ultrawide de 34 pulgadas: 5,887 pesos
Audífonos: modelos premium con importantes rebajas
Los dispositivos de audio también forman parte de las promociones más consultadas por los usuarios. por lo que la lista incluye estos productos:
- AirPods Pro 3: 4,799 pesos
- Sony WH-1000XM6: 6,549 pesos
- Huawei FreeBuds Pro 5: 2,799 pesos
- Soundcore Liberty 4 Pro: 1,732 pesos
- Baseus EP10 Pro: 495 pesos
La oferta incluye tanto audífonos inalámbricos de alta gama como modelos más accesibles para uso cotidiano.
Smart TV: pantallas OLED, MiniLED y Crystal UHD en promoción
Quizá las televisiones y pantallas son de los productos más vendidos durante el Prime Day 2026. Y si estás pensando en renovar tu pantalla, te dejamos las ofertas más populares de hoy:
- TCL 65 pulgadas QD MiniLED: 11,873 pesos
- LG OLED 42 pulgadas: 17,097 pesos
- Samsung Crystal UHD 85 pulgadas: 13,499 pesos
- Hisense MiniLED 75 pulgadas: 33,998 pesos
- Samsung OLED 55 pulgadas: 15,499 pesos
La variedad incluye tecnologías OLED, MiniLED y UHD, con modelos dirigidos tanto al entretenimiento familiar como al gaming de nueva generación.
Hogar inteligente y limpieza: aspiradoras, purificadores y robots
Uno de los apartados que más crecimiento ha tenido durante los últimos Prime Day es el de dispositivos para automatizar tareas del hogar. Así que para nada caería mal modernizar tu hogar con las siguientes ofertas:
- Dyson V11: 7,899 pesos
- Roborock QR798: 12,747 pesos
- LEVOIT Purificador de Aire: 1,750 pesos
- BISSELL Little Green: 3,395 pesos
- Mova P10 Pro Ultra: 14,053 pesos
Se trata de productos enfocados en limpieza profunda, automatización y mejora de la calidad del aire en espacios interiores.
Smartwatches: Apple, Huawei, Xiaomi y Garmin lideran las promociones
Los relojes inteligentes también aparecen entre las categorías con descuentos relevantes y más buscado de este día. Los modelos promocionados son:
- Apple Watch SE 3: 4,899 pesos
- Huawei Watch 5: 7,999 pesos
- Xiaomi Watch S5: 2,999 pesos
- Garmin Forerunner 970: 11,999 pesos
La selección incluye opciones para monitoreo de salud, actividad física y entrenamiento deportivo avanzado.
Videojuegos y consolas: Nintendo Switch 2 y PS5 encabezan las rebajas
El gaming es otro de los grandes protagonistas del Prime Day. Entre las promociones disponibles destacan:
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 11,999 pesos
- Nintendo Switch OLED: 5,699 pesos
- PS5 Digital + Astro Bot y Gran Turismo 7: 9,290 pesos
- PS5 Edición Especial Ghost of Yotei: 12,759 pesos
¿Cuándo termina en Amazon Prime Day 2026?
El Amazon Prime Day estará disponible del 23 al 26 de junio y reúne millones de ofertas en más de 35 categorías de productos. Asi que, si eres miembro, no desaproveches la oportunidad de estrenar algo a precios muy bajos.