Amazon Prime Day México 2026: las mejores ofertas HOY 23 de junio por categorías

Amazon Prime Day 2026 ofertas en México Especial

La espera terminó. Desde este martes 23 de junio, Amazon puso en marcha una nueva edición de su esperado Prime Day en México, uno de los eventos de compras en línea más importantes del año y que, para millones de usuarios, se trata de una oportunidad de adquirir productos de tecnología, videojuegos y dispositivos inteligentes con descuentos difíciles de encontrar en otras temporadas.

¿Cómo funciona el Amazon Prime Day 2026?

El Prime Day 2026 llega con rebajas exclusivas para los usuarios que cuentan con una suscripción activa a Amazon Prime y con promociones que abarcan prácticamente todas las categorías de la plataforma: desde smartphones de última generación y pantallas gigantes hasta laptops gamer, audífonos premium y dispositivos inteligentes para el hogar.

Ofertas Amazon Prime Day para este 23 de junio

Dispositivos Amazon con Alexa: ofertas desde 299 pesos

Los productos desarrollados por Amazon encabezan una de las categorías con mayores descuentos durante el Prime Day 2026.Las promociones disponibles incluyen:

Echo Pop: 599 pesos

Echo Dot: 849 pesos

Echo Spot: 1,149 pesos

Echo Dot Max: 1,579 pesos

Fire TV Stick HD: 299 pesos

Fire TV Stick 4K Max: 999 pesos

Echo Show 21: 7 mil 499 pesos

Además, la promoción se extiende a barras de sonido y televisores Fire TV, cuyos precios oscilan entre 2 mil 999 y 18 mil 999 pesos dependiendo del tamaño y las especificaciones.

Smartphones: Samsung, Redmi, Huawei, OPPO y Nothing bajan de precio

La telefonía móvil no podía quedarse fuera del Prime Day, por lo que entre los equipos con descuento destacan:

Samsung Galaxy S26+: 17,709 pesos

REDMI Note 15 Pro: 5,199 pesos

OPPO Reno14 F 5G: 8,599 pesos

Nothing Phone (3): 14,079 pesos

Huawei Pura 80 Pro: 13,999 pesos

Samsung Galaxy Flip7 FE: 11,499 pesos

La mayoría de estos modelos pertenecen a segmentos de gama media premium y gama alta, una categoría que normalmente mantiene precios elevados durante gran parte del año.

Laptops, tablets y gaming: equipos RTX y productividad con descuento

Para estudiantes, profesionistas y gamers, Amazon también los consintió con promociones en computadoras, tablets y monitores. Las ofertas destacadas son:

ASUS Zenbook 14 OLED: 15,999 pesos

Lenovo LOQ Gamer RTX: 20,999 pesos

ASUS TUF Gaming F16 RTX 4050: 18,699 pesos

Xiaomi Redmi Pad SE: 2,399 pesos

LG Monitor Ultrawide de 34 pulgadas: 5,887 pesos

Audífonos: modelos premium con importantes rebajas

Los dispositivos de audio también forman parte de las promociones más consultadas por los usuarios. por lo que la lista incluye estos productos:

AirPods Pro 3: 4,799 pesos

Sony WH-1000XM6: 6,549 pesos

Huawei FreeBuds Pro 5: 2,799 pesos

Soundcore Liberty 4 Pro: 1,732 pesos

Baseus EP10 Pro: 495 pesos

La oferta incluye tanto audífonos inalámbricos de alta gama como modelos más accesibles para uso cotidiano.

Smart TV: pantallas OLED, MiniLED y Crystal UHD en promoción

Quizá las televisiones y pantallas son de los productos más vendidos durante el Prime Day 2026. Y si estás pensando en renovar tu pantalla, te dejamos las ofertas más populares de hoy:

TCL 65 pulgadas QD MiniLED: 11,873 pesos

LG OLED 42 pulgadas: 17,097 pesos

Samsung Crystal UHD 85 pulgadas: 13,499 pesos

Hisense MiniLED 75 pulgadas: 33,998 pesos

Samsung OLED 55 pulgadas: 15,499 pesos

La variedad incluye tecnologías OLED, MiniLED y UHD, con modelos dirigidos tanto al entretenimiento familiar como al gaming de nueva generación.

Hogar inteligente y limpieza: aspiradoras, purificadores y robots

Uno de los apartados que más crecimiento ha tenido durante los últimos Prime Day es el de dispositivos para automatizar tareas del hogar. Así que para nada caería mal modernizar tu hogar con las siguientes ofertas:

Dyson V11: 7,899 pesos

Roborock QR798: 12,747 pesos

LEVOIT Purificador de Aire: 1,750 pesos

BISSELL Little Green: 3,395 pesos

Mova P10 Pro Ultra: 14,053 pesos

Se trata de productos enfocados en limpieza profunda, automatización y mejora de la calidad del aire en espacios interiores.

Smartwatches: Apple, Huawei, Xiaomi y Garmin lideran las promociones

Los relojes inteligentes también aparecen entre las categorías con descuentos relevantes y más buscado de este día. Los modelos promocionados son:

Apple Watch SE 3: 4,899 pesos

Huawei Watch 5: 7,999 pesos

Xiaomi Watch S5: 2,999 pesos

Garmin Forerunner 970: 11,999 pesos

La selección incluye opciones para monitoreo de salud, actividad física y entrenamiento deportivo avanzado.

Videojuegos y consolas: Nintendo Switch 2 y PS5 encabezan las rebajas

El gaming es otro de los grandes protagonistas del Prime Day. Entre las promociones disponibles destacan:

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 11,999 pesos

Nintendo Switch OLED: 5,699 pesos

PS5 Digital + Astro Bot y Gran Turismo 7: 9,290 pesos

PS5 Edición Especial Ghost of Yotei: 12,759 pesos

¿Cuándo termina en Amazon Prime Day 2026?

El Amazon Prime Day estará disponible del 23 al 26 de junio y reúne millones de ofertas en más de 35 categorías de productos. Asi que, si eres miembro, no desaproveches la oportunidad de estrenar algo a precios muy bajos.