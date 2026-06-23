Banamex te cobrará la anualidad de tu tarjeta de crédito ahora de forma mensual, estos son los cambios que tendrá tu estado de cuenta

Cambios en tarjetas Banamex Así funcionará el nuevo esquema de comisión mensual.

Banamex prepara una modificación importante en el esquema de cobro de sus tarjetas de crédito, al cambiar la forma en la que se aplica la tradicional anualidad. A partir del 30 de julio de 2026, el banco comenzará a aplicar una comisión que ya no se cobrará una sola vez al año, sino que se dividirá en pagos mensuales.

🚨#URGENTE | El banco #Banamex dará por terminado el esquema de cobro anual en sus tarjetas de crédito, pasando a cobrar dicha comisión de forma mensual, esto aplica para todas las tarjetas de crédito que cobran esa cuota por ‘administración de la tarjeta’



Este esquema entrará… pic.twitter.com/FNgzlOj71w — mixbits (@mixbits) June 23, 2026

Este ajuste queda establecido en una actualización de contrato que modifica las condiciones de las tarjetas de crédito asociadas a su línea de productos, incluyendo tarjetas adicionales.

Qué cambia para los usuarios de tarjetas Banamex

En lugar de pagar un monto completo una vez al año por el uso de la tarjeta, los clientes verán reflejada una comisión mensual por administración en su estado de cuenta. De acuerdo con el nuevo esquema, este cobro se realizará de forma proporcional a cada mes calendario transcurrido, lo que en la práctica convierte la anualidad en una especie de membresía mensual fija.

Según el nuevo esquema, la mayoría de tarjetas (excepto la tarjeta de crédito Joy) dejarán atrás el pago único de anualidad, que en algunos casos podía superar los dos mil o tres mil pesos, e incluso más en productos premium.

Este cambio también elimina algunas prácticas comunes entre usuarios, como la cancelación anticipada de la tarjeta antes del corte anual para evitar el cobro de la anualidad o la negociación de su condonación con el banco.

Posible impacto en el costo total

Aunque el ajuste puede interpretarse como una forma de facilitar el pago al distribuirlo mensualmente, también abre la puerta a un cobro más constante y sostenido por parte del banco, lo que podría implicar una mayor monetización del producto a lo largo del año.

De acuerdo con el aviso, estos cambios formarán parte de la actualización de condiciones del crédito en cuenta corriente asociada a las tarjetas de Banamex, y quedarán reflejados en los estados de cuenta a partir de su entrada en vigor.