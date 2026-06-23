Luis Miguel Dan de alta a Luis Miguel tras cirugía cardiaca y se recuperará en México: así va el estado de salud del cantante (Cuartoscuro)

El cantante mexicano Luis Miguel fue dado de alta del Hospital Mount Sinai en Manhattan, Nueva York, tras someterse a una cirugía cardíaca a la que respondió favorablemente. Luego de mostrar una notable mejoría, el intérprete viajará a México para continuar con su recuperación.

Bajo supervisión en el hospital en Manhattan

El intérprete de “La chica del bikini azul” permaneció internado en el prestigioso Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde estuvo bajo el estricto cuidado del renombrado cardiólogo español Valentín Fuster.

El alta médica se otorgó luego de que el equipo de especialistas determinara que el cantante se encuentra estable de salud.

Privacidad absoluta y apoyo familiar

Durante su estancia hospitalaria, el entorno del artista implementó un riguroso operativo para preservar su intimidad. Trascendió que su equipo tuvo que acondicionar una habitación especial para garantizar su privacidad, debido a que la suite presidencial del hospital se encontraba ocupada por la hija de un magnate estadounidense.

Durante su hospitalización, Luis Miguel estuvo acompañado por su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas, quien no se apartó de su lado en ningún momento. Asimismo, fuentes cercanas a su hija, la modelo Michelle Salas, confirmaron que ella se mantuvo en constante comunicación y muy al pendiente de la evolución médica de su padre.

El estado de salud del cantante y su recuperación en México

Tras abandonar las instalaciones médicas en Manhattan, los reportes indican que el próximo destino del cantante será México. El artista planea trasladarse a territorio mexicano para continuar con su proceso de rehabilitación y descanso en total privacidad, lejos del foco público, antes de evaluar la reanudación de sus compromisos profesionales.