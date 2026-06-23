Historia de Michel Kuka: Lumumba Vea, el aficionado más viral del Congo que está en México Conoce a quién es Michel Kuka, la “estatua humana” viral en el Estadio Guadalajara, durante el partido de Colombia vs. Congo (Lumumba VEA)

Previo al partido de Colombia vs. Congo, hubo una figura fuera de los equipos que llamó la atención y fue Michel Kuka, también conocido como “Lumumba Vea”, quien se ha viralizado en redes sociales por permanecer como una estatua durante partidos enteros.

Michel Kuka Mboladinga acudió al Estadio Guadalajara este martes 23 de junio para apoyar a la selección nacional de la República Democrática del Congo durante su enfrentamiento en contra de Colombia, después de haberse perdido el debut de dicho país en Estados Unidos.

¿Por qué es viral Lumumba Vea?

La figura de Michel Kuka se ha viralizado en redes sociales debido a videos en donde él permanece sin moverse, imitando a una estatua en diferentes partidos durante los 90 minutos que estos duran.

En las imágenes virales de él, se le observa vistiendo un traje con los colores de la bandera de la República Democrática del Congo, completamente inmóvil, sobresaliendo entre los gritos y el furor del tumulto de aficionados.

¿Quién es Michel Kuka, conocido como Lumumba Vea?

Michel Kuka, conocido en internet como Lumumba Vea, es un aficionado de la selección nacional de fútbol de la República Democrática del Congo, quien se ha viralizado por pararse como estatua durante los partidos de los Leopardos, como se le conoce a la selección de este país.

Lumumba Vea se viralizó por primera vez durante la Copa Africana de Naciones, donde llamó la atención tras permanecer inmóvil durante uno de los partidos y desde entonces ha aparecido en diferentes partidos adoptando esa postura.

Otra de las razones por las que Michel Kuka ha sido conocido es debido a que la postura de estatua que adopta durante estos eventos deportivos se inspira en la de Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo, quien ocupó el cargo durante unos meses de 1960, siendo asesinado en 1961 y nombrado héroe nacional en 1966.

Patrice Lumumba fue un líder independentista y revolucionario congoleño, quien luchó por la descolonización de la República Democrática del Congo, volviendo el performance de Michel Kuka en un acto político durante los partidos de la República Democrática del Congo.

Lumumba Vea en el Mundial 2026

Pese de que Lumumba Vea ha estado apoyando a la selección de fútbol de la República Democrática del Congo, no pudo asistir al debut de esta en la Copa del Mundo 2026, pues no pudo ingresar a Estados Unidos, lugar donde se llevó a cabo el primer partido, debido a las restricciones del país.

Sin embargo, Michel Kuka compartió en sus redes sociales que se encontraba en México este martes 23 de junio para apoyar a la República Democrática del Congo en su segundo partido, el cual fue contra Colombia.