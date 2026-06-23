Martimiércoles Chedraui 23 y 24 de junio 2026: las mejores ofertas para surtir la despensa sin vaciar la cartera

El Martimiércoles de Chedraui volvió este 23 y 24 de junio de 2026 con una nueva ronda de promociones enfocadas en uno de los departamentos que más pesan en el gasto familiar semanal: frutas y verduras.

Para quienes buscan estirar el presupuesto sin renunciar a comer fresco y sano, estas ofertas suelen convertirse en el punto de partida para planear comidas, compras semanales y hasta el menú completo de varios días.

Las ofertas del Martimiércoles Chedraui que más llaman la atención esta semana

Entre los productos que aparecen con precios especiales destacan opciones de consumo diario y frutas de temporada que suelen tener alta rotación. Estas son algunas de las promociones más comentadas:

Frutas

Cereza natural: $95.00 por kilo

Papaya Maradol: $22.50 por kilo

Blue Berry tamaño jumbo 278 g: $119.00 la pieza

Ciruela: $65.00 por kilo

Durazno rojo: $69.00 por kilo

Flor de Jamaica Chedraui 250 g: $44.50 la pieza

Kiwi: $89.90 por kilo

Mamey: $29.90 por kilo

Melón amarillo: $34.90 por kilo

Mezcla de berries 227 g: $109.00 la pieza

Verduras

Aguacate Hass a $26.50 la malla.

Tomate Saladet a $14.50 el kilo.

Brócoli a $29.50 el kilo.

Jícama a $22.50 el kilo.

Apio a $26.91 el kilo.

Betabel a $19.90 el kilo.

Champiñón a $98.00 el kilo.

Col blanca a $19.90 el kilo.

Cebolla blanca a $29.90 el kilo.

Tomate verde a $44.00 el kilo.

La disponibilidad puede cambiar dependiendo de la sucursal y del inventario del día.

¿Qué conviene comprar primero para aprovechar mejor el ahorro?

Cuando aparecen promociones de este tipo, no siempre gana quien compra más, sino quien compra con estrategia. Una forma sencilla de aprovechar el Martimiércoles es dividir la compra en tres grupos:

Consumo inmediato: lechugas, cilantro, acelgas y productos de hoja

lechugas, cilantro, acelgas y productos de hoja Para toda la semana: tomate, cebolla, zanahoria, pepino y frutas resistentes

tomate, cebolla, zanahoria, pepino y frutas resistentes Para congelar o preparar después: fruta para licuados, salsas o bases de comida

Así se evita desperdiciar alimentos y encontrarle un sentido verdadero al ahorro.

Tips y recomendaciones antes de ir al Martimiércoles de Chedraui

Revisa inventario

Compra pensando en tu consumo real

Compara tamaños y rendimiento

Compara precios por kilo con otras tiendas

Crea una lista y apégate a ella

Para quienes estaban esperando el momento para surtir su cocina sin gastar de más, esta edición del Martimiércoles de Chedraui llega justo a tiempo.