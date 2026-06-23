Martimiércoles Chedraui 23 y 24 de junio 2026: las mejores ofertas para surtir la despensa sin vaciar la cartera

El Martimiércoles de Chedraui volvió este 23 y 24 de junio de 2026 con una nueva ronda de promociones enfocadas en uno de los departamentos que más pesan en el gasto familiar semanal: frutas y verduras.
Para quienes buscan estirar el presupuesto sin renunciar a comer fresco y sano, estas ofertas suelen convertirse en el punto de partida para planear comidas, compras semanales y hasta el menú completo de varios días.
Las ofertas del Martimiércoles Chedraui que más llaman la atención esta semana
Entre los productos que aparecen con precios especiales destacan opciones de consumo diario y frutas de temporada que suelen tener alta rotación. Estas son algunas de las promociones más comentadas:
Frutas
- Cereza natural: $95.00 por kilo
- Papaya Maradol: $22.50 por kilo
- Blue Berry tamaño jumbo 278 g: $119.00 la pieza
- Ciruela: $65.00 por kilo
- Durazno rojo: $69.00 por kilo
- Flor de Jamaica Chedraui 250 g: $44.50 la pieza
- Kiwi: $89.90 por kilo
- Mamey: $29.90 por kilo
- Melón amarillo: $34.90 por kilo
- Mezcla de berries 227 g: $109.00 la pieza
Verduras
- Aguacate Hass a $26.50 la malla.
- Tomate Saladet a $14.50 el kilo.
- Brócoli a $29.50 el kilo.
- Jícama a $22.50 el kilo.
- Apio a $26.91 el kilo.
- Betabel a $19.90 el kilo.
- Champiñón a $98.00 el kilo.
- Col blanca a $19.90 el kilo.
- Cebolla blanca a $29.90 el kilo.
- Tomate verde a $44.00 el kilo.
La disponibilidad puede cambiar dependiendo de la sucursal y del inventario del día.
¿Qué conviene comprar primero para aprovechar mejor el ahorro?
Cuando aparecen promociones de este tipo, no siempre gana quien compra más, sino quien compra con estrategia. Una forma sencilla de aprovechar el Martimiércoles es dividir la compra en tres grupos:
- Consumo inmediato: lechugas, cilantro, acelgas y productos de hoja
- Para toda la semana: tomate, cebolla, zanahoria, pepino y frutas resistentes
- Para congelar o preparar después: fruta para licuados, salsas o bases de comida
Así se evita desperdiciar alimentos y encontrarle un sentido verdadero al ahorro.
Tips y recomendaciones antes de ir al Martimiércoles de Chedraui
- Revisa inventario
- Compra pensando en tu consumo real
- Compara tamaños y rendimiento
- Compara precios por kilo con otras tiendas
- Crea una lista y apégate a ella
Para quienes estaban esperando el momento para surtir su cocina sin gastar de más, esta edición del Martimiércoles de Chedraui llega justo a tiempo.