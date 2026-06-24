Resultados Melate, Revancha y Revanchita 24 de junio 2026: números ganadores del sorteo 4230

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 24 de junio (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4230 se celebra este miércoles 24 de junio, fecha en la que se darán a conocer los números ganadores de esta edición marcada por una bolsa millonaria, cifra que mantiene a los participantes a la espera de los resultados.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4230?

La bolsa acumulada del Melate 4230 alcanzó los 131 millones de pesos. Recordemos que el monto del premio crece tras una racha de sorteos sin ganador absoluto.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4230

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo Melate mediante su canal institucional de YouTube, permitiendo a los jugadores seguir cada momento del evento.

La grabación completa queda disponible una vez concluido el sorteo, lo que facilita la revisión detallada de los resultados oficiales y del procedimiento seguido durante la extracción de las esferas.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4230?

El sorteo se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El atractivo del Melate radica en su mecánica directa. Los jugadores seleccionan entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que define premios secundarios.

Un solo boleto participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de éxito en una sola jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4230?

Los resultados oficiales del Melate 4230 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital ofrece un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si existe algún premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha suma 10 pesos adicionales y Revanchita agrega 5 pesos más. Al optar por las tres modalidades, la apuesta total es de 30 pesos.