Festival del Pulque y Mezcal llega a la Condesa: fechas, boletos, talleres y homenaje al burrito pulquero

La memoria del México rural tendrá un protagonista inesperado este verano en la Ciudad de México. El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal celebrará su novena edición con una propuesta temática dedicada al burrito pulquero, figura histórica asociada al transporte del maguey, el pulque y otros productos del campo mexicano, cuya presencia aún permanece en la memoria colectiva de numerosas comunidades del país.
¿Cuándo y dónde será el Festival del Pulque y Mezcal?
El encuentro se realizará los días 4 y 5 de julio, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, en Doméstico, ubicado en Avenida Nuevo León número 80, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, y busca ofrecer una experiencia que combine gastronomía, bebidas tradicionales, actividades artísticas y espacios de reflexión sobre el patrimonio cultural vinculado al maguey.
Homenaje el burrito pulquero: el animal que acompañó la historia del pulque
Lejos de plantearse únicamente como un festival gastronómico, la edición de este año pretende rendir homenaje a un personaje silencioso pero fundamental en la historia del campo mexicano.
De acuerdo con los organizadores, el burrito pulquero fue durante generaciones un aliado indispensable de familias campesinas y productores rurales, al encargarse del traslado de leña, agua, maíz, magueyes, pulque y otros insumos necesarios para la vida cotidiana en numerosas regiones del país. Aunque la modernización agrícola ha disminuido su presencia, su imagen continúa formando parte de mercados tradicionales, relatos familiares y expresiones de la cultura popular mexicana.
Talleres inspirados en el burrito pulquero
Como parte de la programación se desarrollará una serie de talleres creativos dirigidos a personas de distintas edades, diseñados para acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a la cultura pulquera a través de actividades manuales y lúdicas.
Las actividades serán impartidas por Serendipias de Mariela Corona, artista creativa invitada del festival, y estarán incluidas dentro del costo del acceso, aunque con cupo limitado.
Programa de talleres
12:00 horas Fiesta del maguey
13:00 horas Burrito como llavero
14:00 horas Burrito de juguete
15:00 horas Burrito en jícara
16:00 horas Burrito en yeso
17:00 horas Burrito lotería
18:00 horas Burrito orejitas creativas
19:00 horas Burrito en manta
Exposición fotográfica, mural colectivo y ruta interactiva
La programación también contempla diversas actividades participativas.
Entre ellas destaca la mini exposición “El burrito en la cultura mexicana”, que mostrará imágenes relacionadas con el México pulquero de antaño y con la presencia del burro en caminos rurales, mercados y espacios comunitarios.
Asimismo, se realizará La Ruta del Maguey, una experiencia inmersiva opcional que invitará a los visitantes a recorrer los espacios de exposición resolviendo preguntas y descubriendo información sobre el maguey, el pulque y otros productos derivados del agave. Quienes completen el recorrido recibirán un boleto adicional para participar en la rifa organizada durante el festival.
Otro de los atractivos será el Mural Vivo del Burrito, una obra colaborativa que será intervenida por los asistentes mediante dibujos, colores, palabras y símbolos relacionados con conceptos como campo, caminos, alimento, trabajo, tradición y memoria.
Más de 25 productores mezcaleros y más de 20 curados de pulque
En la parte gastronómica, el festival reunirá a más de 25 maestras y maestros mezcaleros provenientes de distintas regiones del país, quienes ofrecerán productos elaborados con diversas especies de agave.
Entre las variedades anunciadas se encuentran:
- Arroqueño
- Espadín
- Tobalá
- Tepeztate
- Cuishe
- Madre cuishe
- Cedrón
- Jabalí
- Mexicano
- Coyote.
También estarán disponibles cremas y curados de mezcal con sabores como:
- Mazapán
- Café
- Coco
- Chocolate
- Pistache
- Zarzamora
- Moka
- Maracuyá
- Mango
- Tamarindo
- Piña
- Limón
- Mandarina
- Nuez
- Sandía
- Guanábana.
En cuanto al pulque, el festival informa que habrá más de 20 curados diferentes, incluyendo opciones de mango, apio, pistache, piñón, avena, vino tinto y fresas con crema, entre otros sabores.
Zona Gastronómica
La zona gastronómica contará además con venta de:
- Tlayudas
- Birria
- Quesabirrias
- Tacos de costilla
- Chorizo
- Chistorra
- Aguja
- Longaniza
- Cecina enchilada
- Cecina natural
- Flautas de cerdo
- Flautas de papa
- Flautas de pollo
- Flautas de res.
Artesanías y productos mexicanos
La oferta comercial se complementará con artesanías elaboradas en:
- Textil
- Plata
- Barro
- Talavera
- Madera
- Cerámica.
También se podrán adquirir alimentos envasados como:
- Chapulines
- Ajo negro
- Pan de pulque
- Mole
- Salsas
- Carne seca
- Ajillo
- Quesos
- Chocolate amargo.
Costos y modalidades de acceso
El festival contempla tres opciones para ingresar:
Registro previo y pago el día del evento60 pesos, sujeto a disponibilidad de actividades y posibles tiempos de espera.
Compra anticipada en línea60 pesos, con acceso garantizado a las actividades disponibles y sin tiempo de espera para ingresar.
Compra en taquilla80 pesos el día del evento, sujeto a disponibilidad y tiempos de acceso. El boleto incluye:
- Una jicarita de bienvenida para degustar pulques y mezcales.
- La posibilidad de elegir un taller.
- Acceso a la exposición fotográfica.
- Participación en La Ruta del Maguey.
- Participación en el mural colaborativo.
- Un boleto para rifas de mezcales y artesanías.
Los organizadores destacan que la intención es generar un acercamiento entre asistentes y expositores para que el público pueda conocer las historias detrás de cada proyecto, conversar con productores, identificar el origen de sus productos y comprender el trabajo que implica preservar estas tradiciones.