Festival del Pulque y Mezcal llega a la Condesa: fechas, boletos, talleres y homenaje al burrito pulquero

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal celebra su 9ª edición Foto: Especial

La memoria del México rural tendrá un protagonista inesperado este verano en la Ciudad de México. El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal celebrará su novena edición con una propuesta temática dedicada al burrito pulquero, figura histórica asociada al transporte del maguey, el pulque y otros productos del campo mexicano, cuya presencia aún permanece en la memoria colectiva de numerosas comunidades del país.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Pulque y Mezcal?

El encuentro se realizará los días 4 y 5 de julio, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, en Doméstico, ubicado en Avenida Nuevo León número 80, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, y busca ofrecer una experiencia que combine gastronomía, bebidas tradicionales, actividades artísticas y espacios de reflexión sobre el patrimonio cultural vinculado al maguey.

Homenaje el burrito pulquero: el animal que acompañó la historia del pulque

Lejos de plantearse únicamente como un festival gastronómico, la edición de este año pretende rendir homenaje a un personaje silencioso pero fundamental en la historia del campo mexicano.

De acuerdo con los organizadores, el burrito pulquero fue durante generaciones un aliado indispensable de familias campesinas y productores rurales, al encargarse del traslado de leña, agua, maíz, magueyes, pulque y otros insumos necesarios para la vida cotidiana en numerosas regiones del país. Aunque la modernización agrícola ha disminuido su presencia, su imagen continúa formando parte de mercados tradicionales, relatos familiares y expresiones de la cultura popular mexicana.

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal celebra su 9ª edición Foto: Cortesía

Talleres inspirados en el burrito pulquero

Como parte de la programación se desarrollará una serie de talleres creativos dirigidos a personas de distintas edades, diseñados para acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a la cultura pulquera a través de actividades manuales y lúdicas.

Las actividades serán impartidas por Serendipias de Mariela Corona, artista creativa invitada del festival, y estarán incluidas dentro del costo del acceso, aunque con cupo limitado.

Programa de talleres

12:00 horas Fiesta del maguey

13:00 horas Burrito como llavero

14:00 horas Burrito de juguete

15:00 horas Burrito en jícara

16:00 horas Burrito en yeso

17:00 horas Burrito lotería

18:00 horas Burrito orejitas creativas

19:00 horas Burrito en manta

Exposición fotográfica, mural colectivo y ruta interactiva

La programación también contempla diversas actividades participativas.

Entre ellas destaca la mini exposición “El burrito en la cultura mexicana”, que mostrará imágenes relacionadas con el México pulquero de antaño y con la presencia del burro en caminos rurales, mercados y espacios comunitarios.

Asimismo, se realizará La Ruta del Maguey, una experiencia inmersiva opcional que invitará a los visitantes a recorrer los espacios de exposición resolviendo preguntas y descubriendo información sobre el maguey, el pulque y otros productos derivados del agave. Quienes completen el recorrido recibirán un boleto adicional para participar en la rifa organizada durante el festival.

Otro de los atractivos será el Mural Vivo del Burrito, una obra colaborativa que será intervenida por los asistentes mediante dibujos, colores, palabras y símbolos relacionados con conceptos como campo, caminos, alimento, trabajo, tradición y memoria.

Más de 25 productores mezcaleros y más de 20 curados de pulque

En la parte gastronómica, el festival reunirá a más de 25 maestras y maestros mezcaleros provenientes de distintas regiones del país, quienes ofrecerán productos elaborados con diversas especies de agave.

Entre las variedades anunciadas se encuentran:

Arroqueño

Espadín

Tobalá

Tepeztate

Cuishe

Madre cuishe

Cedrón

Jabalí

Mexicano

Coyote.

También estarán disponibles cremas y curados de mezcal con sabores como:

Mazapán

Café

Coco

Chocolate

Pistache

Zarzamora

Moka

Maracuyá

Mango

Tamarindo

Piña

Limón

Mandarina

Nuez

Sandía

Guanábana.

En cuanto al pulque, el festival informa que habrá más de 20 curados diferentes, incluyendo opciones de mango, apio, pistache, piñón, avena, vino tinto y fresas con crema, entre otros sabores.

Zona Gastronómica

La zona gastronómica contará además con venta de:

Tlayudas

Birria

Quesabirrias

Tacos de costilla

Chorizo

Chistorra

Aguja

Longaniza

Cecina enchilada

Cecina natural

Flautas de cerdo

Flautas de papa

Flautas de pollo

Flautas de res.

Artesanías y productos mexicanos

La oferta comercial se complementará con artesanías elaboradas en:

Textil

Plata

Barro

Talavera

Madera

Cerámica.

También se podrán adquirir alimentos envasados como:

Chapulines

Ajo negro

Pan de pulque

Mole

Salsas

Carne seca

Ajillo

Quesos

Chocolate amargo.

Costos y modalidades de acceso

El festival contempla tres opciones para ingresar:

Registro previo y pago el día del evento60 pesos, sujeto a disponibilidad de actividades y posibles tiempos de espera.

Compra anticipada en línea60 pesos, con acceso garantizado a las actividades disponibles y sin tiempo de espera para ingresar.

Compra en taquilla80 pesos el día del evento, sujeto a disponibilidad y tiempos de acceso. El boleto incluye:

Una jicarita de bienvenida para degustar pulques y mezcales.

La posibilidad de elegir un taller.

Acceso a la exposición fotográfica.

Participación en La Ruta del Maguey.

Participación en el mural colaborativo.

Un boleto para rifas de mezcales y artesanías.

Los organizadores destacan que la intención es generar un acercamiento entre asistentes y expositores para que el público pueda conocer las historias detrás de cada proyecto, conversar con productores, identificar el origen de sus productos y comprender el trabajo que implica preservar estas tradiciones.