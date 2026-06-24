El helado es protagonista en la fiesta del futbol, no es un postre, sino un pretexto para reunirse

Helado Helado El helado es ideal para disfrutar durante un partido en casa o en vivo. (Especial)

Con la llegada del gran torneo de futbol, las reuniones en casa cobrarán un nuevo protagonismo y el helado se perfila como uno de los grandes aliados para acompañar cada partido.

El helado, más que un postre para disfrutar cualquier partido

Más que un simple postre, se está convirtiendo en el centro de la convivencia, impulsado por una tendencia que privilegia las experiencias compartidas y la personalización de sabores mientras familiares y amigos se reúnen para disfrutar de la máxima fiesta del futbol.

De acuerdo con el INEGI, los hogares mexicanos destinaron en 2024 un promedio de 5 mil 994 pesos mensuales a alimentos, bebidas y tabaco, rubro que representa el 37.7% de su gasto corriente monetario, consolidándose como la principal categoría de consumo familiar.

Este comportamiento refleja la importancia que tiene la comida como espacio de convivencia y conexión entre las personas. Para Beatriz Rodríguez, directora general de Neverías Frody, el consumidor actual busca mucho más que un postre.

“Hoy las personas quieren vivir experiencias alrededor de la comida. Un helado ya no es sólo un antojo para refrescarse; es un pretexto para reunirse, conversar y crear combinaciones que hagan de cada encuentro un momento especial, especialmente cuando se comparte la emoción de un gran evento deportivo”, señala.

La nueva forma de disfrutar el helado durante el torneo de futbol

La personalización se ha convertido en una de las principales tendencias gastronómicas para las reuniones en casa.

En lugar de elegir un solo sabor, cada vez más personas optan por instalar estaciones donde los invitados pueden mezclar ingredientes, texturas y sabores para crear un postre a su medida mientras disfrutan del torneo internacional de futbol.

Desde clásicos como vainilla, chocolate, fresa o nuez, hasta opciones como té chai, taro, rol de canela, pistache, brownie capuchino, pay de limón, queso con zarzamora o chocolate selva negra, la variedad permite que cada experiencia sea distinta. A ello se suman nieves de mango, maracuyá, mandarina, guanábana o chamoy, ideales para compartir durante los encuentros deportivos.

Las barras de helado con frutas frescas, brownies, galletas, nueces, chocolates y salsas también se consolidan como una alternativa para que todos participen en la preparación del postre y conviertan cada partido en una experiencia de convivencia.

“Compartir un helado es compartir un momento. La posibilidad de elegir entre decenas de sabores y crear combinaciones personalizadas hace que cada reunión tenga un toque único y que todos encuentren una opción con la que se identifiquen”, afirma Beatriz Rodríguez.

Cinco tendencias que reinventan la forma de servir helado durante la fiebre futbolera que vivirá el país