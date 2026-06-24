Estas fragancias están inspiradas en el estreno de Star Wars: ‘The Mandalorian y Grogu’

The Mandalorian y Grogu The Mandalorian y Grogu inspiraron diversas esencias y perfumes esta temporada. (Bath And Bo)

El nuevo filme, ‘The Mandalorian y Grogu’ trajo consigo una infinidad de productos inspirados en los héroes del espacio, pero hay fragancias que fueron inspiradas en esta extensión de la saga de Star Wars y huelen fuera de este mundo.

¿Cómo son las fragancias inspiradas en ‘The Mandalorian y Grogu’?

De esta forma, Bath & Body Works invita a los fans a adentrarse aún más en la galaxia con su primera colaboración inspirada en Star Wars: una colección de edición limitada de Star Wars: The Mandalorian y Grogu.

Los productos estarán disponibles a partir del 19 de junio en Bath & Body Works, tanto en línea como en tiendas seleccionadas de México.

“Estamos encantados de colaborar con Bath & Body Works para llevar la esencia de Star Wars: The Mandalorian y Grogu a los fans a través de esta colección inspirada, de una forma fresca e inesperada. Al combinar la narrativa icónica de Star Wars con fragancias de primera categoría, esta colaboración ofrece una experiencia sensorial renovada que permite a los fans incorporar a sus personajes favoritos en su rutina diaria”, afirmó Liz Shortreed, vicepresidenta SR. para América y productos textiles de consumo de Disney Consumer Products.

La colección lleva a dos de los personajes más reconocibles de Star Wars al mundo de las fragancias. Dos aromas completamente nuevos marcan el lanzamiento: Force Flow y Bounty Hunter, lo que convierte a la línea en un regalo ideal para el Día del Padre para los fans que buscan celebrar a su papá con un giro cósmico e inesperado.

La colección representa el último capítulo de la amplia colaboración entre Bath & Body Works y Disney, que combina la narrativa de Star Wars con la maestría en fragancias de Bath & Body Works para plasmar elementos de Star Wars: The Mandalorian y Grogu en aromas inspirados en la fuerza, la aventura y la conexión emocional de la película.

La colección permite a los fans mantenerse conectados con la experiencia cinematográfica.

“La fragancia es el corazón de lo que hacemos. Nuestro equipo tiene una gran experiencia en traducir emociones, personalidad y narrativas en aromas, y esta colaboración nos permitió dar vida a The Mandalorian y a Grogu de una manera que se siente auténtica para el universo de Star Wars, al tiempo que ofrecemos la experiencia de fragancia de alta calidad y que te hace sentir bien que los consumidores conocen y aman Bath and Body Works”, dijo Kristie Lewis, vicepresidenta ejecutiva de comercialización de Bath & Body Works.

¿Cuántos productos incluye la colección ‘The Mandalorian y Grogu’?

Diseñadas para evocar la fuerza del Mandaloriano y el corazón y la curiosidad de Grogu, las fragancias plasman elementos icónicos en notas aromáticas superpuestas, pensadas para despertar la imaginación y las emociones. La colección incluye 26 productos, entre los que se encuentran fragancia corporal, crema corporal, gel de ducha, colonia, velas de 3 pabilos y jabón para manos en espuma.

Force Flow: manzana verde, lavanda salada y salvia cósmica.

Bounty Hunter: sal marina de Beskar, maderas solares y pachulí.

La nueva colección de Star Wars: The Mandalorian y Grogu incluye una variedad de accesorios decorativos, desde elegantes bolsos tipo tote hasta soportes porta velas y holders. Estos accesorios aportan un toque de acción interplanetaria a la rutina diaria. Algunos de los accesorios son:

Holder de The Mandalorian y Grogu.

Porta velas de The Mandalorian y Grogu.

Cada fragancia ha sido creada por los perfumistas de Bath & Body Works para reflejar aspectos distintivos del universo de Star Wars: The Mandalorian y Grogu, desde los rasgos de los personajes hasta el entorno y la atmósfera.