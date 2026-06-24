Olivia Rodrigo, colaboración con Lego Set Lego de Olivia Rodrigo: ¿Cuánto costará y cuándo llegaría a México? (Instagram: @oliviarodrigo)

El universo de LEGO se prepara para dar un salto definitivo a la música pop. Tras el éxito de sus colecciones enfocadas en franquicias cinematográficas y deportes, la marca expande sus horizontes musicales al confirmar que la cantante estadounidense Olivia Rodrigo será la próxima estrella en tener su propia línea oficial de bloques bajo la gama LEGO Editions. A continuación, conocerás el precio y la fecha de lanzamiento de estos sets perfectos para los Livies.

¿Cuándo sale el set de LEGO de Olivia Rodrigo?

De acuerdo con los reportes de la comunidad de coleccionistas, la colaboración de Olivia Rodrigo con LEGO está programada para salir al mercado el próximo 1 de agosto de 2026.

Por lo general, los lanzamientos de LEGO se realizan de manera simultánea a nivel mundial, por lo que la colección llegará a México ese mismo día. Esto permitirá a los fanáticos mexicanos adquirir los productos desde el primer minuto de agosto.

¿Qué incluirá la colección y cuánto costará?

A diferencia de colaboraciones anteriores que constaban de un solo producto, los rumores apuntan a que la intérprete tendrá estos sets diferentes inspirados en su estética y en su aclamada gira GUTS World Tour.

First look at Olivia x LEGO collaboration, set to be released on August 1st for $49.99 & $119.99! pic.twitter.com/Hzh54TpWQC — Olivia Rodrigo Daily (@DailyRodrigo) June 24, 2026

Aunque los precios oficiales en pesos se confirmarán una vez que se habiliten las ventas en el sitio de LEGO México, el rango de precios basado en los costos en dólares (y su aproximado en moneda nacional) será el siguiente:

Tocadiscos (Set 43029): Un set de aproximadamente 670 piezas que recrea un disco de tocadiscos coleccionable. Su precio estimado rondaría los $49.99 dólares (entre $900 y $1,100 pesos mexicanos ).

Un set de aproximadamente 670 piezas que recrea un disco de tocadiscos coleccionable. Su precio estimado rondaría los (entre ). Guitarra (Set 43031): El set más grande y detallado de la colección con 1,228 piezas, enfocado en el instrumento principal de la cantante. Su costo estimado en el mercado estadounidense será de $119.99 dólares (aproximadamente entre $2,200 y $2,500 pesos mexicanos).

Si eres fanático de la intérprete de “Drivers License” y “vampire”, estos sets son la oportunidad perfecta para inmortalizar la era morada de la cantante en tu repisa.