La famosa cochinita de los Diablos Rojos del México llega al estadio en forma de pizza: Pizza Hut lanza “Hut Run” y desata la fiebre del béisbol en la CDMX

El béisbol mexicano sigue ganando terreno dentro y fuera de los estadios. Ahora, la pasión por el diamante llega directamente a la mesa gracias a una nueva alianza entre Pizza Hut México y los Diablos Rojos del México, una de las organizaciones deportivas más exitosas y queridas del país.

La colaboración, bautizada como “Hut Run”, busca conectar la emoción de los partidos y el tradicional sabor del Estadio de Béisbol Fray Nano, con una propuesta gastronómica pensada para los miles de aficionados que siguen de cerca al conjunto escarlata.

Como parte de esta iniciativa, la cadena lanzó una edición especial de pizza que toma inspiración a uno de los sabores favoritos de los asistentes al estadio y de la identidad que caracteriza al equipo capitalino.

Así es la nueva Hut Cheese de Cochinita

La gran protagonista de esta alianza es la nueva Hut Cheese de Cochinita, una receta que combina el sabor tradicional de la cochinita pibil con el característico toque de queso de la marca.

Para complementar la experiencia, la pizza llega acompañada de un dip de mango habanero, una mezcla entre dulce y picante que busca transportar a los consumidores al ambiente festivo que se vive en cada juego.

Esta edición especial estará disponible en 98 sucursales de Pizza Hut en la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes de la marca durante la temporada 2026.

Esto no es solo vender pizza

La intención de esta colaboración no es únicamente lanzar un nuevo producto. Ambas organizaciones buscan construir una conexión más cercana con sus seguidores mediante experiencias que combinen gastronomía, entretenimiento y deporte.

De acuerdo con representantes de Pizza Hut, la meta era desarrollar una alianza que trascendiera el modelo tradicional de patrocinio y que permitiera capturar la emoción que genera asistir a un partido de los Diablos Rojos.

El resultado fue una propuesta que mezcla identidad deportiva, sabores mexicanos y actividades especiales para fortalecer el vínculo con los aficionados.

¿Por qué la gente ama tanto a los Diablos Rojos?

Hablar de los Diablos Rojos del México es hablar de una de las instituciones más importantes del deporte profesional mexicano.

Cada temporada, la organización reúne a más de 500 mil asistentes en sus encuentros y mantiene una comunidad de seguidores que se extiende mucho más allá de las gradas del Estadio Alfredo Harp Helú.

Por ello, la alianza con Pizza Hut representa una oportunidad estratégica para acercar la marca a nuevos públicos y ampliar la experiencia de los aficionados fuera del parque de pelota.

La presentación oficial de Hut Run contó con la participación de Miguel Ojeda, figura histórica de los Diablos Rojos del México y miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano Clase 2026.

Su presencia reforzó el vínculo entre la tradición del equipo y esta nueva propuesta comercial, que busca llevar la pasión por el béisbol a espacios cotidianos como restaurantes y hogares.

Con la llegada de Hut Run y la nueva Hut Cheese de Cochinita, el béisbol suma un nuevo aliado en la mesa de los capitalinos.