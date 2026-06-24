¿BBVA bloqueará tu app si no registras tu línea? Esto aclara el banco sobre las restricciones

¿La app de BBVA dejará de funcionar? | El banco responde a las dudas sobre el registro obligatorio de líneas y su banca móvil.

Ante la próxima entrada en vigor del registro obligatorio de líneas móviles en el Padrón de Telefonía Celular, que comenzará a aplicarse el 1 de julio, el banco BBVA aclaró que su aplicación móvil no será bloqueada por este motivo, aunque sí habrá una condición técnica que podría limitar su uso.

BBVA precisó que no bloqueará su app por el nuevo registro obligatorio de líneas

De acuerdo con el director de Negocios PyME de BBVA México, David Gutiérrez, lo que ocurrirá no es un bloqueo directo a la aplicación, sino una restricción derivada del servicio de datos móviles.

“Te cuento que las aplicaciones no se van a bloquear. Lo que va a pasar es que en la línea no vas a tener datos. Si no tienes datos en esa línea, pues no puedes entrar a la aplicación. Vas a poder entrar si tienes Wi-Fi”, explicó.

El directivo subrayó que el banco no intervendrá en el acceso a la app, sino que la limitación dependerá del servicio que tenga activo cada usuario con su compañía telefónica.

“Es decir, que no es que nosotros vayamos a bloquear algo”, puntualizó.

Aunque la app de BBVA seguirá operando con normalidad, el banco recomendó realizar el registro de la línea telefónica para evitar problemas

Gutiérrez añadió que el objetivo del registro de líneas es un tema de seguridad y prevención, por lo que recomendó a los usuarios realizar el trámite directamente con su operador telefónico.

“Ahora, yo creo que es muy importante por seguridad que todos lo hagamos. Mis recomendaciones: hay que meterse en la página de las líneas de la telefónica y hacerlo. Es un tema de seguridad. No tiene ninguna otra connotación. Es relativamente fácil hacerlo. Hay que hacerlo y hay que prevenir cualquier cosa”, señaló.

La aclaración surge en medio de dudas de usuarios sobre si la banca móvil podría verse afectada por la desconexión de líneas no registradas.

Con ello, BBVA México reiteró que su aplicación seguirá funcionando con normalidad siempre que el usuario tenga acceso a internet, ya sea mediante datos móviles o redes WiFi.