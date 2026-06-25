Esposa de Raúl Jiménez denunció agresión de aficionado en el México vs Chequia Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, denunció la agresión a un familiar de un jugador de la Selección Mexicana (@danielabassom)

La esposa de Raúl Jiménez, Daniela Basso, denunció en sus redes sociales la agresión que sufrió un familiar de un jugador de la Selección Mexicana por parte de un aficionado durante el partido de México vs. Chequia.

Durante el encuentro, se vivió en el estadio un ambiente de júbilo tras la victoria de la Selección Mexicana y el homenaje a Memo Ochoa. Sin embargo, no todo fue agradable, pues Daniela Basso denunció las acciones de un aficionado durante este enfrentamiento, las cuales provocaron que una persona resultara herida.

¿Qué pasó en el partido de México vs. Chequia que denunció la esposa de Raúl Jiménez?

De acuerdo con lo publicado por la conductora y actriz Daniela Basso, durante las celebraciones dentro del recinto, un aficionado habría lanzado un vaso desde las gradas.

En el video compartido por Basso, se observa a un aficionado que vestía la camiseta de la Selección Mexicana, a quien ella acusa de haber “descalabrado” a un familiar.

“Este tipo aventó una cerveza llena y descalabró a un familiar. Qué falta de respeto habiendo niños también”, fue parte de lo señalado en sus redes sociales.

Asimismo, compartió que esperaba que no volvieran a dejar entrar al involucrado a algún estadio, mientras brindó más información sobre el incidente.

“Espero que a este tipo no lo dejen entrar a un estadio nunca más. (...) Es una celebración hermosa, pero la manera en la que estuvieron estas personas, específicamente este señor, fue muy agresiva. Solo subo el video porque espero que a este sujeto no lo vuelvan a dejar entrar a un partido nunca más”.

Más tarde, la esposa de Raúl Jiménez compartió en sus historias de Instagram unas fotografías de la herida que causó el vaso que aventó el aficionado, la cual tuvo que ser suturada.

Por su parte, Raúl Jiménez compartió el video pidiendo también que no vuelva a ingresar a un estadio, señalando que esperaba que lo ubiquen y se le responsabilice por sus acciones.