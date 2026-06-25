Marcha del Orgullo LGBT+ 2026: ¿Quién será la Reina del Pride CDMX este año? Este año, la Marcha LGBT+ 2026 tendrá invitados especiales y ya ha anunciado quién es la Reina del Pride (CUARTOSCURO.COM)

Se acerca la Marcha LGBT+ en la CDMX y ya han sido revelados quiénes serán algunos de los artistas que se presentarán en el concierto de Bellas Artes, así como las reinas de esta edición 2026.

Este año, la Reina del Pride 2026 será Kenia Os, quien será coronada este próximo sábado 27 de junio en el concierto de la Marcha del Orgullo que se realizará frente al Palacio de Bellas Artes. Así lo dio a conocer el comité Gay Pride CDMX en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera musical, Kenia Os ha mostrado su apoyo abierto hacia la comunidad LGBT+. En su más reciente video “Slay”, la cantante compartió pantalla con las reconocidas drags mexicanas Leexa Fox, Matraka y Elektra Vandergeld, por lo que su participación en la Marcha LGBT+ fue bien recibida.

Hasta el momento no se han revelado cuáles son los horarios del concierto de la Marcha del Orgullo 2026, o en qué momento saldrá al escenario y será coronada Kenia Os. Sin embargo, se espera que se revele próximamente en las redes sociales del comité Gay Pride CDMX.

Cartel completo de artistas en el Pride CDMX 2026

Junto a Kenia Os, también serán coronadas otras personalidades conocidas por su apoyo a la comunidad LGBT+, entre las reinas confirmadas están:

Verónica Castro (Reina Estrella Aliada)

(Reina Estrella Aliada) Niurka Marcos (Reina Estrella Aliada)

(Reina Estrella Aliada) Vanessa Labios 4K (Reina Trans)

(Reina Trans) La Joaqui (Reina Aliada)

Mientras que los artistas confirmados para el concierto de la Marcha del Orgullo 2026 en Bellas Artes son:

Tatiana

Ubis Fénix

María Daniela y su Sonido Lasser

Lupita TikTok

Alexis Mvgler

Alexa Dapozzo

Regina Orozco

Los Yes-Yes

Andy B

Dragamia

Alejandra Avalos

¿Cuándo es la Marcha LGBT+ en la Ciudad de México? Ruta y horarios confirmados

La Marcha LGBT+ 2026 en CDMX se llevará a cabo este próximo sábado 27 de junio y mantendrá su ruta habitual, comenzando a partir de las 11:30 horas, según lo informó el comité Gay Pride CDMX.

Por lo que este sábado 27 de junio, los diferentes colectivos y asistentes partirán del Ángel de la Independencia, pasando por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, cruzando un tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresando por la Calle 5 de Mayo hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Cabe señalar que, en esta ocasión, debido a las actividades que se están realizando en la CDMX relacionadas con el Mundial 2026, como el FIFA Fan Fest, a pesar de que la Marcha LGBT+ 2026 podrá finalizar en el Zócalo capitalino, el concierto de cierre se realizará frente a Bellas Artes.