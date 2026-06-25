Estos son los estrenos imperdibles para este fin de semana en HBO Max; uno ya emociona a miles de suscriptores

HBO Max sorprende con dos estrenos imperdibles este fin de semana; uno ya emociona a miles de suscriptores

El catálogo de HBO Max continúa creciendo y este fin de semana, del 26 al 28 de junio, suma dos estrenos que apuntan a convertirse en tendencia entre los suscriptores.

La plataforma mezcla dos propuestas completamente distintas: una película cargada de emociones sobre la pérdida y la reconstrucción personal, y una nueva temporada de una serie que ya cuenta con una sólida base de seguidores. La estrategia busca atraer tanto a quienes disfrutan los dramas íntimos como a los fanáticos de las producciones televisivas de largo aliento.

“La mitad que falta”, una historia sobre el duelo que promete tocar fibras sensibles

Uno de los lanzamientos más destacados es “La mitad que falta”, película que llegará a HBO Max el 26 de junio.

La historia sigue a Roman y Dennis, dos jóvenes que cargan con una pérdida devastadora: ambos han perdido a un hermano gemelo. Sus caminos se cruzan en un grupo de apoyo para personas que atraviesan un duelo similar y, aunque sus personalidades parecen completamente opuestas, poco a poco descubren que compartir el dolor puede convertirse también en una forma de sanar.

Lejos de recurrir a los lugares comunes, la cinta explora la amistad, la resiliencia y el proceso de reconstruirse después de una tragedia, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan historias con una fuerte carga emocional.

También llega el Episodio dos de “La Casa del Dragón”

El segundo estreno importante del fin de semana corresponde al regreso de una de las series más seguidas dentro de la plataforma.

Con nuevos episodios, la producción buscará responder varias de las incógnitas que quedaron abiertas en su entrega anterior y ampliar el desarrollo de sus personajes, una fórmula que ha mantenido enganchada a su audiencia desde su debut.

Para HBO Max, las continuaciones de series exitosas siguen siendo uno de sus principales motores para mantener el interés de los suscriptores y competir dentro del mercado del streaming.

Un fin de semana perfecto para hacer maratón

Con estas incorporaciones, HBO Max ofrece alternativas para diferentes tipos de espectadores.

Quienes prefieren historias emotivas encontrarán en “La mitad que falta” una película centrada en las relaciones humanas y la superación del dolor, mientras que los seguidores de las series podrán reencontrarse con personajes y tramas que habían quedado en pausa.

Esta combinación convierte al último fin de semana de junio en una buena oportunidad para renovar la lista de reproducción sin salir de casa.

Si estabas buscando qué ver entre el 26 y el 28 de junio, estas dos novedades aparecen como algunas de las opciones más atractivas para disfrutar durante el fin de semana.