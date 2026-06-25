¿Polvo del Sahara en México? Lo que se sabe de este fenómeno climático

Este fenómeno, proveniente del norte de África, que comenzó a desplazarse a territorio mexicano, no se considera peligroso para la población; sin embargo, expertos aseguran que durante su estadía en se pueden presentar cambios atmosféricos.

Estas partículas de arena coinciden con el paso de las ondas tropicales y el anticiclón o sistema de alta presión, que mantiene los cielos despejados, un ambiente caluroso y lluvias paulatinas en diferentes regiones.

Aunque este suceso provoca inquietud entre la población, se espera que las concentraciones de arena sean bajas.

¿Hacia dónde va el polvo del Sáhara?

Estas partículas tienen como origen el desierto africano, llegarán a la península de Yucatán y el Golfo de México para concentrarse en Tamaulipas, provocando cielos opacos y atardeceres rojizos.

Este acontecimiento podría disminuir las lluvias temporalmente en diferentes estados por donde transitará, pero no se descartan por completo chubascos intensos que pueden estar acompañados de granizo.

¿El polvo del Sáhara causa daños a la salud?

Los especialistas indican que esta masa de partículas saharianas llega a territorio mexicano en una baja concentración y normalmente no representa un riesgo para la salud de la población; pero se recomienda tomar algunas precauciones para todas aquellas personas que tienen una enfermedad respiratoria. Entre las recomendaciones emitidas por especialistas se encuentran:

Evitar la exposición prolongada al aire libre.

Cerrar puertas y ventanas.

Utilizar cubrebocas y lentes de protección.

Permanecer dentro de los domicilios en la medida de lo posible.

¿Cuándo llega el polvo del Sáhara a México?

Autoridades informaron que este jueves, durante la madrugada, se presentaron las primeras concentraciones en la región de Quintana Roo y Campeche.

Para el día sábado alcanzará Veracruz y Tabasco y se espera que para el domingo esté en tierras tamaulipecas y en algunas zonas de Nuevo León y Coahuila.