No era de Grupo Herdez: hombre que agredió a influencer en el México vs Chequia sube video de disculpas

Agresor en el estadio Hombre acusado de lanzar cerveza a influencer publica disculpa. (@terefifas y @aejandromartinez74)

Una influencer de futbol fue agredida durante el partido México vs Chequia. El incidente llevó a una búsqueda del culpable mal dirigida, hasta que el agresor salió a aclarar el asunto.

¿Qué pasó en el Estadio Banorte durante partido México vs Chequia?

Teresa, conocida en redes como «terefifas», es una creadora de contenido enfocado en futbol. Durante el partido entre México contra Chequia, cuando México anotó uno de sus tres goles del partido, Teresa grababa su reacción. En ese momento, se puede apreciar en el video como un hombre detrás de ella le arroja los contenidos de su vaso cervecero.

«En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo», escribió la creadora de contenido. Sin embargo, se le nota algo disgustada y buscando al responsable. Por su parte, el agresor no comentó nada y se ve que dos de sus acompañantes reían y mofaban a la influencer a sus espaldas.

«Terefifas» dijo en su comunicado que fue cuando editaba el video que se percató el ataque fue deliberado, lo cual provocó enojo y la llevó a compartir su situación. «¿A eso van al estadio?», cuestionó la influencer.

El asunto ganó notoriedad e indignó a muchos internautas, lo cual llevó a una búsqueda intensa por identificar al culpable.

En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. Real, ¿a eso van al estadio? 😐 Una vez mas se comprueba que el dinero NO DA educación. Sin palabras. 😶 pic.twitter.com/Dh33lawBAQ — terefifas (@terefifas) June 25, 2026

¿Quién agredió a influencer terefifas durante el partido México vs Chequia?

Usuarios de redes identificaron incorrectamente al agresor como Patricio Hernández-Pons, integrante de la familia fundadora y socia mayoritaria de Grupo Herdez. La noticia se difundió con rapidez debido a la popularidad de «terefifas» y la imagen pública de Hernández-Pons.

La multinacional de alimentos bloqueó los comentarios de muchas de sus redes al ser bombardeados de comentarios pidiendo represalias para el empresario.

Sin embargo, un hombre que se identificó a sí mismo como Alejandro Azcue Martínez —uno de los directivos de Grupo Cuarit, empresa arquitectónica— salió a disculparse a través de una cuenta de Instagram. «Sé perfectamente que me equivoqué. La emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve», dijo en el video.

El asunto no termina de dar de qué hablar, ya que hay usuarios en redes que perciben insinceridad en la disculpa e incluso sugieren que podría no haber sido escrita por el agresor, sino por una Inteligencia Artifical. Otros señalan que la cuenta de Instagram fue creada el mismo día en que se subió el video y existen los que incluso creen que se trata de otra persona. De igual manera, exigen que las acompañantes del agresor, quienes se ven burlándose de la víctima en el video, también hagan una disculpa pública.