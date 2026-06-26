La Comer sorprende con las últimas ofertas de Temporada Naranja: aprovecha los descuentos antes del 30 de junio

Los últimos días de junio siguen dejando buenas noticias para quienes buscan cuidar cada peso en este fin de quincena. La Comer mantiene activa su campaña de Temporada Naranja, una de las estrategias comerciales más esperadas por miles de familias mexicanas para surtir la despensa con promociones que ayudan a reducir el gasto semanal.

La cadena de supermercados apuesta nuevamente por descuentos en diferentes departamentos, desde alimentos y bebidas hasta productos de limpieza, higiene personal y artículos para el hogar. La vigencia de estas promociones concluye el 30 de junio de 2026, por lo que todavía queda una pequeña ventana para aprovecharlas.

Estas son algunas de las promociones que destacan

Entre las ofertas más atractivas que pueden encontrarse durante esta edición de Temporada Naranja aparecen mecánicas que ya son conocidas por los clientes frecuentes de la cadena.

Algunas de las promociones incluyen:

Abarrotes y Alimentos Básicos

3x2 en todo el café, té y galletas del departamento de abarrotes (excepto marca Ke! Precio ) — Vigencia del 19 al 26 de junio de 2026 .

en todo el café, té y galletas del departamento de abarrotes (excepto marca ) — . 3x2 en todas las pastas finas (Barilla, De Cecco, Gallo, Panzani, Rummo, Ost, etc.).

en todas las pastas finas (Barilla, De Cecco, Gallo, Panzani, Rummo, Ost, etc.). 3x2 en todas las sopas, cremas y caldos en lata y Tetra Pak (Gallina Blanca, Knorr, Campbell’s, etc.).

en todas las sopas, cremas y caldos en lata y Tetra Pak (Gallina Blanca, Knorr, Campbell’s, etc.). 3x2 en todo el aceite de coco (Golden Hills, Inés, Cococare, enature, etc.).

en todo el aceite de coco (Golden Hills, Inés, Cococare, enature, etc.). 3x2 en todos los aceites en aerosol (Pam, Oléico, Capullo, Nutrioli, etc.).

en todos los aceites en aerosol (Pam, Oléico, Capullo, Nutrioli, etc.). 3x2 en todas las salsas para pasta (Hunts, Barilla, Cirio, Prego, Ragu, Gallo, etc.).

en todas las salsas para pasta (Hunts, Barilla, Cirio, Prego, Ragu, Gallo, etc.). 3x2 en todas las mayonesas Heinz.

en todas las mayonesas Heinz. 3x2 en todas las salsas picantes y sazonadoras (Tabasco, Tamazula, Valentina, Búfalo, La Costeña, etc.).

en todas las salsas picantes y sazonadoras (Tabasco, Tamazula, Valentina, Búfalo, La Costeña, etc.). 3x2 en aceite de oliva y aguacate Golden Hills.

en aceite de oliva y aguacate Golden Hills. 3x2 en todos los vegetales en conserva (La Costeña, Herdez, Del Monte, La Cima, etc.).

en todos los vegetales en conserva (La Costeña, Herdez, Del Monte, La Cima, etc.). 3x2 en todos los vinagres.

en todos los vinagres. 3x2 en todos los totopos (Mission, Charras, Susalia, Milpa Real, etc.).

en todos los totopos (Mission, Charras, Susalia, Milpa Real, etc.). 3x2 en todas las granolas empacadas (Quaker, Golden Hills, Dasavena, Bear Naked, etc.).

en todas las granolas empacadas (Quaker, Golden Hills, Dasavena, Bear Naked, etc.). 3x2 en saborizantes de leche Nesquik y Morelia.

en saborizantes de leche Nesquik y Morelia. 3x2 en endulzantes o sustitutos de azúcar Splenda.

en endulzantes o sustitutos de azúcar Splenda. 3x2 en todas las mermeladas y cajetas (Coronado, McCormick, Smucker’s, St. Dalfour, Clemente Jacques, etc.).

en todas las mermeladas y cajetas (Coronado, McCormick, Smucker’s, St. Dalfour, Clemente Jacques, etc.). 3x2 en todas las mieles y jarabes de maple (Karo, Golden Hills, etc.).

en todas las mieles y jarabes de maple (Karo, Golden Hills, etc.). 3x2 en todas las cremas de cacahuate y avellana (Nutella, Golden Hills, Aladino, Skippy, Jif, etc.).

en todas las cremas de cacahuate y avellana (Nutella, Golden Hills, Aladino, Skippy, Jif, etc.). 3x2 en toda la repostería de abarrotes (incluye harinas para pastel, galletas, brownies, betunes, decoradores, saborizantes, vainilla, colorantes o rellenos de pastel).

en toda la repostería de abarrotes (incluye harinas para pastel, galletas, brownies, betunes, decoradores, saborizantes, vainilla, colorantes o rellenos de pastel). 3x2 en dulces Ricolino (Bubu Lubu, Panditas, Duvalín, Paleta Payaso, etc.).

en dulces Ricolino (Bubu Lubu, Panditas, Duvalín, Paleta Payaso, etc.). 3x2 en todas las botanas de mezclas de semillas, pistaches y nueces de abarrotes (Wonderful, Golden Hills, Yomms, etc.).

en todas las botanas de mezclas de semillas, pistaches y nueces de abarrotes (Wonderful, Golden Hills, Yomms, etc.). 3x2 en toda la carne seca de abarrotes (Carnisnack, etc.).

en toda la carne seca de abarrotes (Carnisnack, etc.). 3x2 en papas fritas Golden Hills.

en papas fritas Golden Hills. 4x3 en botanas Sabritas (Sabritas, Ruffles, Doritos, Cheetos, Tostitos, Pake Taxo, etc.).

Bebidas

3x2 en todas las aguas naturales (Sta. María, e-pura, Ciel, Gerber, Evian, etc.).

en todas las aguas naturales (Sta. María, e-pura, Ciel, Gerber, Evian, etc.). 3x2 en todos los tés listos para beber (Fuze Tea, Lipton, Arizona, Snapple, etc.).

en todos los tés listos para beber (Fuze Tea, Lipton, Arizona, Snapple, etc.). 3x2 en jugos y bebidas de fruta Tree Top y Natura.

en jugos y bebidas de fruta Tree Top y Natura. 3x2 en bebidas de soya Ades.

en bebidas de soya Ades. 3x2 en bebidas de arándano Ocean Spray.

en bebidas de arándano Ocean Spray. 3x2 en bebidas deportivas Powerade.

en bebidas deportivas Powerade. 3x2 en cocteles de tomate y almeja Clamato.

en cocteles de tomate y almeja Clamato. 3x2 en bebidas energéticas Red Bull.

en bebidas energéticas Red Bull. 3x2 en todos los concentrados en polvo para bebidas (Zuko, Tang, Nestea, Clight, Livean, etc.).

en todos los concentrados en polvo para bebidas (Zuko, Tang, Nestea, Clight, Livean, etc.). 4x2 en agua mineral natural Peñafiel (Sifón y sabores).

Lácteos y Embutidos

3x2 en todas las media cremas (Nestlé, Lala, Alpura, etc.).

en todas las media cremas (Nestlé, Lala, Alpura, etc.). 3x2 en salchichas empacadas de origen Capistrano.

en salchichas empacadas de origen Capistrano. 3x2 en embutidos madurados en sobre Novelda, Redondo Iglesias y Golden Hills.

en embutidos madurados en sobre Novelda, Redondo Iglesias y Golden Hills. 3x2 en todas las salchichas cocteleras y botaneras empacadas de origen (Zwan, San Rafael, Johnsonville, etc.).

en todas las salchichas cocteleras y botaneras empacadas de origen (Zwan, San Rafael, Johnsonville, etc.). 3x2 en quesos empacados Kraft y Singles del departamento de lácteos.

en quesos empacados Kraft y Singles del departamento de lácteos. 3x2 en quesos manchegos empacados de origen Nochebuena y Caperucita.

en quesos manchegos empacados de origen Nochebuena y Caperucita. 3x2 en yogurts Yoplait.

en yogurts Yoplait. 3x2 en productos Libanius del departamento de lácteos (pan pita, jocoque, hummus, tzatziki, naan, etc.).

en productos Libanius del departamento de lácteos (pan pita, jocoque, hummus, tzatziki, naan, etc.). 3x2 en todas las gelatinas del departamento de lácteos (Dany, Art, Lala Yomi, etc.).

Limpieza y Hogar

3x2 en detergentes en polvo y líquidos Ariel, Ace, Salvo, Persil, Mas Color, Viva y 1-2-3.

en detergentes en polvo y líquidos Ariel, Ace, Salvo, Persil, Mas Color, Viva y 1-2-3. 3x2 en todos los blanqueadores (Cloralex, Clorox, Blancatel, etc.).

en todos los blanqueadores (Cloralex, Clorox, Blancatel, etc.). 3x2 en detergentes y suavizantes Golden Hills.

en detergentes y suavizantes Golden Hills. 3x2 en suavizantes Downy.

en suavizantes Downy. 3x2 en lavatrastes Salvo, Dawn y Cascade.

en lavatrastes Salvo, Dawn y Cascade. 3x2 en productos de limpieza Bref.

en productos de limpieza Bref. 3x2 en productos de limpieza y cuidado de la ropa Dr. Beckmann.

en productos de limpieza y cuidado de la ropa Dr. Beckmann. 3x2 en aromatizantes Air Wick.

en aromatizantes Air Wick. 3x2 en bolsas para basura Golden Hills.

en bolsas para basura Golden Hills. 3x2 en todas las bolsas para alimentos, aluminios y películas protectoras (Ziploc, Reynolds, Golden Hills, etc.).

en todas las bolsas para alimentos, aluminios y películas protectoras (Ziploc, Reynolds, Golden Hills, etc.). 3x2 en todo el carbón, iniciadores de flama y cerillos (Kingsford, Golden Hills, etc.).

en todo el carbón, iniciadores de flama y cerillos (Kingsford, Golden Hills, etc.). 3x2 en todos los desechables (Bio, EcoShell, Golden Hills, etc.).

en todos los desechables (Bio, EcoShell, Golden Hills, etc.). 3x2 en sartenes, utensilios y artefactos a granel Ekco y Vasconia.

en sartenes, utensilios y artefactos a granel Ekco y Vasconia. Bonificación: Te regalamos $35 por cada $100 de compra en todas las vajillas del departamento de hogar.

Cuidado Personal y Farmacia

3x2 en medicamentos de las marcas Alka-Seltzer, Redoxon, Aspirina, Canesten, Flanax, Tabcin, Saridon, Iberogast o Elevit.

en medicamentos de las marcas Alka-Seltzer, Redoxon, Aspirina, Canesten, Flanax, Tabcin, Saridon, Iberogast o Elevit. 3x2 en las familias Analgen, Candiflux, Cicloferón, Conazol, Facidex, Mycelvan, Redustat, Sensibit D o Tusigen de venta libre.

en las familias Analgen, Candiflux, Cicloferón, Conazol, Facidex, Mycelvan, Redustat, Sensibit D o Tusigen de venta libre. 3x2 en todo el material de curación (Nexcare, Le Roy, Curitas, Esoxx One, cubrebocas, alcohol, etc.).

en todo el material de curación (Nexcare, Le Roy, Curitas, Esoxx One, cubrebocas, alcohol, etc.). 3x2 en Electrolit del departamento de farmacia — Vigencia del 19 al 22 de junio de 2026 .

en Electrolit del departamento de farmacia — . 3x2 en proteínas y suplementos Birdman y Falcon.

en proteínas y suplementos Birdman y Falcon. 3x2 en protección solar Eucerin.

en protección solar Eucerin. 3x2 en jabones de tocador Nivea, Heno de Pravia, Kleenex y Escudo.

en jabones de tocador Nivea, Heno de Pravia, Kleenex y Escudo. 3x2 en todos los artículos de spa en casa del departamento de perfumería (Dr. Teal’s, Tree Hut, Bodycology, etc.).

en todos los artículos de spa en casa del departamento de perfumería (Dr. Teal’s, Tree Hut, Bodycology, etc.). 3x2 en todos los bloqueadores y bronceadores del departamento de perfumería (Hawaiian Tropic, Nivea, Banana Boat, Jergens, Pond’s, Neutrogena, Garnier, L’Oréal, etc.).

en todos los bloqueadores y bronceadores del departamento de perfumería (Hawaiian Tropic, Nivea, Banana Boat, Jergens, Pond’s, Neutrogena, Garnier, L’Oréal, etc.). 3x2 en cosméticos Yuya.

en cosméticos Yuya. 3x2 en protección femenina Saba, Naturella, Always y Tampax.

en protección femenina Saba, Naturella, Always y Tampax. 3x2 en pañales y toallas para incontinencia Tena.

Mascotas

3x2 en alimento para mascota Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble.

en alimento para mascota Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble. 3x2 en alimento para perro y gato Dog Chow, One, Beneful, Campeón, Mainstay, Felix y Cat Chow.

en alimento para perro y gato Dog Chow, One, Beneful, Campeón, Mainstay, Felix y Cat Chow. 3x2 en alimento Pet’s Club de 20kg.

en alimento Pet’s Club de 20kg. 3x2 en todos los accesorios para mascotas.

Ropa, Calzado y Equipaje

2x1 en toda la ropa interior y calcetines para caballero (Rinbros, etc.).

en toda la ropa interior y calcetines para caballero (Rinbros, etc.). Bonificación: Te regalamos $300 por cada $1,000 de compra en colchones Canadá.

Te regalamos $300 por cada $1,000 de compra en colchones Canadá. Bonificación: Te regalamos $30 por cada $100 de compra en todas las maletas y accesorios de equipaje.

Deportes y Entretenimiento

2x1 en libros seleccionados.

en libros seleccionados. 3x2 en todo el departamento de deportes (excepto pelotas y balones).

Electrónica y Tecnología

Bonificación: Te bonificamos en tu Monedero Naranja $250 por cada $1,000 de compra en telefonía celular Oppo.

Te bonificamos en tu Monedero Naranja $250 por cada $1,000 de compra en telefonía celular Oppo. Multifuncional Epson EcoTank L3210 a $3,999.00 .

. Tableta Hyundai 10.1″ 128GB WiFi a $2,499.00 .

. Bundle Laptop 14″ 4GB/128GB + Maletín Hyundai a $5,999.00 .

. Pantalla 32″ Himuro HD Smart (HI-TV32HGG1F5MX) a $2,498.00 .

. Pantalla 43″ Samsung FHD (LH43BEFHVGFXZX) a $5,298.00 .

. Pantalla 50″ Samsung 4K (LH50BEFHVGFXZX) a $5,798.00 .

. Pantalla 55″ Samsung 4K (LH55BEFHVGFXZX) a $6,998.00 .

. Pantalla 65″ Samsung 4K (LH65BEFHVGFXZX) a $7,998.00 .

. Pantalla 75″ Samsung 4K (LH75BEFHVGFXZX) a $10,998.00 .

. Pantalla 85″ Samsung 4K (LH85BEFHVGFXZX) a $17,998.00 .

. Pantalla 100″ Himuro HD Smart (HI-TV100UQG1F5MX) a $28,998.00.

¿Qué productos participan en las ofertas?

Las promociones abarcan una gran variedad de departamentos, por lo que prácticamente cualquier recorrido por los pasillos puede terminar con algún descuento.

Entre las categorías participantes destacan:

Despensa

Abarrotes

Botanas

Bebidas

Productos de limpieza

Artículos de higiene personal

Papelería

Mascotas

Bebés

Perfumería

Hogar

Jardinería

Repostería

La disponibilidad puede cambiar dependiendo de la sucursal y del inventario existente, por lo que algunos artículos podrían agotarse antes de finalizar la campaña.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas?

La edición actual de Temporada Naranja de La Comer permanecerá vigente hasta el martes 30 de junio de 2026. Después de esa fecha, las promociones cambiarán conforme al nuevo folleto semanal y a las campañas comerciales que lance la cadena durante julio.

Si tienes pensado hacer el súper en estos días, revisar las promociones antes de acudir a la tienda puede ayudarte a organizar mejor tu lista de compras y aprovechar los descuentos que todavía permanecen activos.