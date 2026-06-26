¿En qué termina el Japón vs Brasil de Supercampeones? El partido que el Mundial 2026 emulará del anime

Japón vs Brasil en Supercampeones Ocurrió durante el arco Road to 2002 del manga, fue posteriormente adaptado (sin conclusión) al anime en el episodio 52.

Cada Mundial FIFA tiende a caracterizarse por momentos épicos del deporte que quedan registrados en la historia, por lo que la Copa del Mundo 2026 no es la excepción a la regla, pues su relevancia ha comenzado desde que se convirtió en la primera edición más grande del torneo y pionera en ser celebrada en tres sedes distintas.

Ahora, rumbo a la primera etapa de eliminación directa, el Mundial 2026 vuelve a dominar en la tendencia internacional con el duelo Japón vs Brasil confirmado para dieciseisavos de final, y no, no únicamente porque se trate de una potencia del futbol y la sorpresiva revelación que ha mostrado ser la selección japonesa, sino porque el enfrentamiento ya había sido “predicho” en Supercampeones, el anime más popular del balompié desde la década de los ochenta.

La confirmación del duelo ha despertado la emoción de todos los aficionados y aficionadas tanto del anime como del deporte, quienes se remontan al clásico episodio para hallar en el pasado una señal que esclarezca el resultado que podría tener el partido en este Mundial 2026.

¿Ganó Japón, cuyo esfuerzo fue seguido durante toda la serie, o Brasil triunfó con su “arte del futbol” que los consolidó como potencia del deporte? ¡Subamos a la máquina del tiempo para descubrirlo!

El episodio Japón vs Brasil en Supercampeones: evolución del futbol japonés contra el talento natural brasileño

El duelo de Brasil contra la selección japonesa liderada por el protagonista Tsubasa Ozora (Oliver Atom en su traducción latina), ocurrió durante el arco Road to 2002 que Yoichi Takahashi exploró en el manga y que fue posteriormente adaptado al anime (episodio 52).

Natureza, futbolista brasileño en la historia, destaca como el “Rey del Futbol” que Atom tendrá que enfrentar y vencer para que su selección siga adelante; este personaje fue introducido como un genio que creció jugando descalzo en las selvas de la Amazonia sin ningún acercamiento al futbol profesional, profundamente inspirado en la figura del “futbol de la calle” y la magia natural de los astros brasileños.

Despues de 24 años a toda una generación se le hizo canon de golpe esta escena final de Supercampeones. Se viene Japon vs Brasil en 16vos del Mundial 2026 y tendremos el desenlace que el anime no nos dió 🥲 pic.twitter.com/fMtgoMkqX7 — Leandro (@leabozzarelli) June 26, 2026

Este enfrentamiento destacó por su extrema brevedad a diferencia de otros duelos en Supercampeones, pero de brutal intensidad e importante desarrollo de personaje para el protagonista, cuyo esfuerzo y técnica pulida experimentaron dificultades contra el estilo libre de su rival brasileño.

La importancia del duelo entre Atom y Natureza llevó a la serie a seguir explotando la química de los personajes, ya que la rivalidad entre los dos futbolistas se mantuvo cuando el protagonista fue reclutado por el FC Barcelona, mientras que Natureza se unió al Real Madrid para continuar su batalla en el futbol español.

¿Quién ganó el encuentro Japón vs Brasil en Supercampeones?

En el anime, episodio 52 del arco Road to 2002, el enfrentamiento inicia... pero no acaba, sin embargo, la historia en el manga narra los hechos del partido de forma completa, revelando que Brasil comienza dominando un gol arriba antes de ser remontada por los japoneses con dos goles de Tom Misaki y Steve Hyuga; no obstante, la estrella de los brasileños, Natureza, empata a segundos del final.

Por supuesto, el duelo se extiende a tiempos extras, en el que Oliver Atom carga con el equipo sobre los hombros y anota un “gol de oro”, con el que se corona campeón del mundo sobre el talento natural de Brasil.

En resumen, Japón ganó 3-2 contra Brasil, pero habrá que esperar hasta el lunes 29 de junio a las 11:00 horas para descubrir si Supercampeones ha predicho realmente el futuro o la selección brasileña vengará a sus compatriotas del clásico manga.