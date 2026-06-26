Mini balones botaneros de McDonald’s: precios, diseños y cómo conseguir la nueva promoción

Mini Balones de metal de McDonald's La franquicia de comida rápida volvió a sacar una nueva promoción de coleccionables futboleros mientras se lleva a cabo el gran torneo de futbol.

La emoción por el gran torneo de futbol continúa con una nueva promoción de uno de los patrocinadores oficiales. A mitad de la competencia, McDonald’s acaba de lanzar una nueva promoción para conseguir tres min balones con diseños históricos, entre ellos el actual Trionda. Esto es lo que tienes que saber para poder tener el tuyo a partir de este viernes 26 de junio.

¿Cómo y dónde conseguir los mini balones metálicos de McDonald’s?

Luego de haber lanzado el Mini Trionda oficial, la cajita feliz temática de futbol, los sobres Panini y los vasos con figuras de diferentes países, McDonald’s nos regala una nueva promoción en la que podrás obtener un nuevo artículo promocional coleccionable. Se trata de un mini balón botanero con diseños históricos del torneo de futbol más grande de todos entre los que están:

Trionda 2026

Telstar 1979

Azteca 1986

Estos mini esféricos funcionan como contenedores de metal botaneros y sirven también como adorno o para resguardar objetos pequeños.

Para poder conseguirlos, deberás ingresar a tu aplicación móvil de McDonald’s e iniciar sesión con tu cuenta, ya que es la única forma en la que podrás acceder a esta promoción. Una vez dentro, deberás seguir los siguientes pasos:

Elegir la sucursal más cercana o de tu preferencia

Ingresar a McTrio Copa (si no aparece en tu sucursal seleccionada, significa que no hay disponibilidad al momento)

Elegir el McTrio con el mini balón

El paquete incluye 20 nuggets de pollo, un refresco mediano con sabor a elegir y papas fritas medianas con un costo de 199 pesos.

Una vez que hayas completado todo el proceso, deberás acudir a la sucursal seleccionada, mostrar tu comprobante de compra y recibirás tu combo junto con tu esférico metálico de colección, mismo que estará disponible hasta agotar existencias.