Vuelven las quejas contra Vix: usuarios denuncian nuevas fallas en la transmisión del Brasil vs Japón

Vuelven las quejas contra ViX | Usuarios denuncian nuevas fallas durante Brasil vs Japón. (Agencia EFE)

Las fallas en la plataforma ViX volvieron a generar molestia entre los aficionados durante la Copa del Mundo. Este lunes, usuarios reportaron nuevos problemas para seguir el partido entre Brasil y Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.

@VIX ¡Un asco la transmisión del #BrasilvsJapón! Todo lo que va del juego ha estado pixeleado. @Profeco pic.twitter.com/3qldlq0hly — Carlos Trujillo (@JuanCa_TruJa) June 29, 2026

A través de la red social X, suscriptores de la plataforma señalaron que la transmisión presentaba una calidad de imagen deficiente, con baja resolución y problemas para reproducir el encuentro, pese a contar con una conexión estable a internet.

Varios usuarios aseguraron que el inconveniente no estaba relacionado con su servicio de WiFi, ya que otras plataformas de streaming funcionaban con normalidad. Las publicaciones rápidamente se multiplicaron, reavivando las críticas contra ViX, plataforma que posee en México los derechos exclusivos para transmitir los 104 partidos del Mundial.

Ante las quejas, ViX responde con un mensaje estandarizado

La cuenta de soporte de ViX respondió a varios usuarios con el mismo mensaje, en el que aseguró que la plataforma ofrece una calidad de reproducción de hasta 1080p dependiendo de la conexión de internet.

¡Hola Dan! Para el Mundial, ViX ofrece calidad de hasta 1080p según tu conexión. Te recomendamos conectar tu TV al router con cable Ethernet para una conexión más estable. Revisa tu conexión aquí: https://t.co/uLIYxBrujl — ViX (@VIX) June 29, 2026

Además, recomendó conectar el televisor directamente al router mediante un cable Ethernet para obtener una conexión más estable y compartió un enlace para que los usuarios verificaran el estado de su red.

Jaja mi internet/conexión no es el problema, puedo ver cualquier otro material el 4K, jugar online y sin interrupciones.



Jamás he visto una resolución suya en 1080p, ni en mi TV, ni en mi celular ni en cualquier lugar/bar/etc



Porque mejor no dicen desde un inicio sus coberturas pic.twitter.com/TqTdYfgSlw — Dan Reyes (@wero9321) June 29, 2026

Sin embargo, aficionados insistieron en que contaban con un servicio de internet estable y que el problema persistía únicamente en la transmisión de ViX.

Las fallas de ViX se repiten durante el Mundial

A una semana del arranque del torneo, ViX Premium ya había acumulado múltiples reportes por interrupciones y errores en la transmisión de distintos encuentros, incluyendo la ceremonia inaugural y el partido de apertura.

Uno de los casos con mayor número de quejas ocurrió durante el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, cuando miles de usuarios reportaron que el partido ni siquiera aparecía disponible dentro de la aplicación. Otros señalaron que recibían mensajes indicando que “algo no estaba funcionando bien con los servidores” de la plataforma.

Las constantes quejas llevaron a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciara que dará seguimiento a los reportes presentados por los usuarios afectados.