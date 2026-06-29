Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las mejores ofertas que puedes aprovechar hasta el 2 de julio de 2026

La última semana de junio llega con una nueva oportunidad para ahorrar en el súper. Bodega Aurrera lanzó una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, llena de ofertas en frutas y verduras para quienes buscan abastecer su despensa sin que el presupuesto los deje en la ruina.

Las promociones estarán vigentes hasta el jueves 2 de julio de 2026 en la mayoría de las sucursales participantes y también podrán encontrarse a través de la tienda en línea. Eso sí, la cadena recuerda que estas ofertas no aplican en el formato Bodega Aurrera Express.

Estas son las mejores ofertas del Tianguis de Mamá Lucha

Entre los productos más llamativos de esta semana destacan verduras que forman parte de la canasta básica y que suelen utilizarse diariamente en la cocina mexicana.

Frutas y verduras

Espárrago verde a $12.00mn.

Jitomate Valadez a $25.00kg.

Cebolla blanca a $42.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg.

Pollo Entero a $36.00kg.

Alitas Adobadas a $79.00kg.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?

El Tianguis de Mamá Lucha permanecerá vigente hasta el jueves 2 de julio, por lo que los consumidores todavía tienen varios días para aprovechar los precios especiales antes de que llegue una nueva ronda de ofertas.

Como ocurre cada semana, los descuentos pueden modificarse una vez concluida la campaña, por lo que quienes planean hacer el súper en los próximos días podrían encontrar un buen momento para comprar frutas, verduras y algunos productos de consumo diario.

Consejos para ahorrar todavía más en el súper

Aunque las promociones ayudan a reducir el gasto, especialistas en finanzas personales recomiendan seguir algunas prácticas para aprovechar mejor cada visita al supermercado: