¿Messi recibió 15 millones de dólares por su comercial con Spider-Man? Participación del futbolista desata rumores en redes

Messi en comercial de Spider-Man Un Nuevo Día Especulaciones en redes sociales señalan que Messi habría recibido 15 millones de dólares por su participación en comercial de Spider-Man: Brand New Day.

A pesar de los acontecimientos sucedidos durante la última película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde la existencia de Peter Parker fue eliminada de la memoria de todas las personas, el amigable vecino arácnido aún logró expandir su popularidad hasta las filas del futbol, atrayendo la atención de una de las leyendas vivientes de este deporte, Lionel Messi, en el lanzamiento de un comercial inesperado este martes 30 de junio.

Sin embargo, la participación del futbolista argentino ha desatado rumores en redes sociales respecto al pago que recibió al formar parte del breve anuncio publicitario rumbo al estreno de Spider-Man: Brand New Day; de acuerdo con dichas especulaciones, internautas señalan la posibilidad de que 15 millones de dólares fueran el precio por tener al prestigiado jugador como breve aliado del súperheroe.

Lionel Messi aparece en el nuevo comercial de Spider-Man Un Nuevo Día: ¿cuánto dinero recibió?

La nueva película de Spider-Man en el MCU ha formado una alianza con la fiesta futbolera más grande del mundo, presente en este momento, para promocionar su pronto estreno durante el verano de 2026, teniendo por invitado a nada más y nada menos que a Lionel Messi, leyenda viva del futbol de origen argentino.

El comercial, que forma parte de la campaña publicitaria de Spider-Man: Brand New Day en pantalla grande, inicia con el protagonista —interpretado por Tom Holland— en una modesta tienda del barrio de Queens, cuando la rutina del establecimiento se rompe con la llegada del icónico jugador que está en busca del súperheroe arácnido.

Tras recibir tal información, Peter Parker desaparece inmediatamente de la escena para cambiar su identidad civil por la máscara de Spider-Man y así tener una oportunidad de conocer a su ídolo del futbol, incluso invitándolo consigo a balancearse por los edificios de Nueva York.

A pesar de que Messi tiene pocas líneas en el anuncio que se ha vuelto viral este martes, apenas respondiendo un par de “sí, sí” en la breve interacción entre el súperheroe y él, rumores han comenzado a surgir en redes sociales respecto a la cantidad de dinero que recibió por su participación en el comercial.

Una de las especulaciones fue iniciada por la cuenta de noticias actualizadas sobre futbol, Winna F.C., en la red social X —antes Twitter—, quienes señalaron que el futbolista podría haber recibido desde 15 hasta 20 millones de dólares.

No obstante, no existe ningún anuncio oficial que confirme este dato en medios de peso como Variety, Deadline o ESPN, como tampoco se ha realizado un comunicado de Sony, estudio detrás de la producción de la película, que respalde el rumor difundido en redes sociales.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día en México?

Spider-Man: Brand New Day adelantó su estreno para el 29 de julio de 2026 al ser una de las películas inspirada en cómics más esperadas del año al contar con la adición de aliados inesperados como Punisher y Bruce Banner.

Al mismo tiempo, el público fanático señala que este filme podría canonizar finalmente a los y las mutantes en la Tierra-616 del MCU al explorar una “mutación” en las habilidades del arácnido y contar con una posible mutante —rumorada Jean Grey— como antagonista, elementos de importancia rumbo a la crisis que el universo atravesará en Avengers: Doosmday a final del año.