Wonderwall vs El Rey: las canciones que han acompañado a México e Inglaterra en este Mundial 2026

México vs Inglaterra La rivalidad se ha extendido hacia el ámbito musical que ha caracterizado ambos países a lo largo de la historia.

La música ha acompañado los torneos mundialistas desde las primeras ediciones de la competencia FIFA, canciones emblamáticas de cada país que han sido coreadas por la afición a lo largo de la historia y cuya presencia en el Mundial 2026 se ha intensificado en dos naciones específicas, México e Inglaterra, quienes han dejado huella en la industria musical a nivel internacional gracias a artistas legendarios como Juan Gabriel o The Beatles.

Ahora, esta costumbre característica de entonar una canción popular originaria de cada país tras sus triunfos durante el torneo de futbol se intensificará en el partido México vs Inglaterra en los octavos de final, un hecho que ya ha comenzado a atraer la atención de ambas aficiones en redes sociales, quienes afirman que no se tratará únicamente de un duelo futbolero, sino también de una batalla musical entre los temas que han definido la historia artística de ambas naciones.

México vs Inglaterra: ¿El Estadio CDMX entonará Wonderwall... o El Rey se llevará el boleto a cuartos de final?

Después de la barbárica remontada de los ingleses sobre República Democrática del Congo en su primer partido de eliminación directa, junto a una victoria contundente de México ante Ecuador la noche anterior, aficiones mexicana y británica han comenzado una campaña amistosa de rivalidad en redes sociales, donde no son sólo los equipos quienes compiten, sino también la música emblemática de cada país.

La disputa humorística entre canciones icónicas de Inglaterra y México inició mucho antes de que se anunciara el enfrentamiento de octavos de final, ya que ambos países se caracterizaron por festejar sus victorias con melodías nativas; en el caso de los británicos, su paso triunfal por el Mundial 2026 estuvo acompañado por Wonderwall, el tema más exitoso de la agrupación Oasis.

La canción, cuyo título surge de una palabra inventada por el músico Noah Gallagher, es una metáfora de un refugio emocional que salva al individuo de sí mismo. La canción, interpretada por la afición inglesa, refuerza la pasión futbolera del país europeo y representa una declaración de amor a la selección que les representa en el torneo internacional.

The English players singing Wonderwall with their fans after advancing to the Round of 16. The next match will feature Wonderwall vs El Rey pic.twitter.com/mUoHEHo5B0 — Maxi (@MaxiGonzalez_23) July 1, 2026

México, por su parte, ha destacado con la masiva entonación de El Rey, escrita por la leyenda mexicana de la composición e interpretación, José Alfredo Jiménez; la letra es un mensaje de orgullo y resiliencia que reafirma la presencia de la Selección Mexicana en el Mundial como un símbolo de entereza.

Sin embargo, el Tricolor también ha sido recientemente acompañado por la canción Hasta que te conocí, el clásico interpretado por el Divo de Juárez, Juan Gabriel, cuyo mensaje de la dualidad entre el sufrimiento y el amor se ha convertido en el himno de esta Copa del Mundo 2026, como si el públic mexicano presintiera que la competencia presente podría marcar un parteaguas en la historia del futbol mexicano (¿...y si sí?).

A pesar de que el resultado se conocerá hasta el domingo 5 de julio, los aficionados de México e Inglaterra coinciden en una cosa: quien sea que gane, el Estadio CDMX se inundará de música de calidad que ha marcado la historia mundial.

La rivalidad México vs Inglaterra en el Mundial 2026 trasciende a la música, el cine y la infraestructura

El próximo enfrentamiento entre México e Inglaterra en el Mundial de Futbol traspasó la cancha para competir entre icónicos artistas originarios de cada país, pero la rivalidad humorística de redes sociales no se detuvo ahí, ya que surgieron más disputas que enfrentaron símbolos emblemáticos del cine e incluso monumentos.

El Castillo de Chapultepec brilló como el principal contrincante del ficticio castillo de Hogwarts, escuela de hechicería que se popularizó con la saga escrita por J.K. Rowling y que fue llevada a la pantalla grande a inicios del siglo.

Para sellar la conversación respecto a esta dispusta, un contundente comentario de la afición mexicana señaló: ¿cuándo viste a Harry Potter aventarse de Hogwarts con la bandera inglesa?

La rivalidad de memes continúa en redes sociales y amenaza con incrementarse a medida que se acerque el encuentro que definirá el pase a cuartos de final, llegando incluso a comparar el estilo fashion impuesto por Juan Gabriel y que ha sido —según “hilos” de fans en redes sociales— replicado por Harry Styles, el icónico exintegrante de One Direction.

Se viene Juan Gabriel vs Harry Styles pic.twitter.com/KbrAmNwqlh — gonzaa ★ (@temporaryheavcn) July 1, 2026

Esta competencia, que ha trascendido el balón y el campo, ha servido para enaltecer la cultura de cada uno de los países, así como celebrar a sus artistas, su música, su infraestructura y el impacto de todo ello en el mundo, un mensaje intercultural que siempre ha sido el objetivo de la fiesta futbolera más importante.