¿Por qué la boda de Taylor Swfit y Travis Kelce podría generar pérdidas económicas a locatarios de NY?

La boda de Taylor Swift preocupa a negocios de Nueva York | Bares y restaurantes alertan por pérdidas ante los preparativos.

Los preparativos para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce han generado preocupación entre los comerciantes de los alrededores del Madison Square Garden. De acuerdo con TMZ, varios propietarios de bares y restaurantes aseguran que las medidas de seguridad y los cierres de calles previstos para los eventos relacionados con la celebración podrían representar pérdidas económicas de decenas de miles de dólares durante uno de los fines de semana más importantes del año.

¿Por qué existe descontento entre los comerciantes del corazón de Nueva York?

Según el reporte, la calle será cerrada temporalmente este viernes para instalar grandes carpas blancas, las cuales servirían como punto de llegada de los invitados. Aunque las banquetas permanecerían abiertas, los comerciantes consideran que la presencia de seguridad, medios de comunicación y fanáticos dificultará el acceso a los negocios.

Comerciantes expresaron su preocupación por el impacto económico que podrían provocar los cierres viales en el centro de la Gran Manzana. Aseguran que las restricciones impedirán la llegada de clientes durante un fin de semana que normalmente sería muy rentable por los partidos del Mundial y las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

Además, temen que el operativo de seguridad se amplíe, lo que podría traducirse en pérdidas de decenas de miles de dólares en ventas.

Algunos negocios intentan aprovechar el furor de la celebración

Aunque algunos comerciantes se muestran preocupados por las pérdidas económicas, otros han decidido convertir la alta afluencia de seguidores y medios de comunicación en una oportunidad para impulsar sus negocios mediante promociones y productos inspirados en lo que se especula será la boda del año.

Hasta el momento, los comerciantes afirman que no han recibido ningún tipo de compensación ni comunicación por parte del equipo de Taylor Swift. La única información que han recibido proviene del Departamento de Policía de Nueva York y de las autoridades municipales, quienes notificaron sobre los cierres y el operativo de seguridad.