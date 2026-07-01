Temerarios en el Empire State Pareja escala el Empire State para propuesta de matrimonio, fueron protagonistas de un documental de Netflix (EFE)

Una de las parejas más famosas del mundo por realizar escaladas ilegales en rascacielos llevó su amor al extremo este miércoles por la tarde. Los temerarios escaladores rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus, quienes fueron protagonistas de un documental de Netflix, escalaron a mano limpia hasta la punta de la antena del Empire State en Nueva York para desplegar una pancarta de paz y, segundos después, protagonizar una espectacular propuesta de matrimonio antes de ser detenidos por la policía.

¿Quiénes son los temerarios que escalaron el Empire State?

Se trata de Angela Nikolau e Ivan Beerkus, una pareja de rusos que se dedican a la escalada urbana extrema que se ha ganado millones de seguidores en todo el mundo por sus peligrosos ascensos sin protección, conocidos como free climb, en los edificios más altos del planeta. Su historia de amor y adrenalina se hizo tan popular que en 2024 protagonizaron el exitoso documental de Netflix “Skywalkers”. A Love Story”.

¿Cómo fue la extrema propuesta de matrimonio en la antena?

Aunque todavía no se ha aclarado cómo lograron evadir los filtros de seguridad del rascacielos, la pareja logró subir a la estructura metálica que sostiene la aguja y la antena del edificio, a unos 443 metros sobre el suelo.

Una vez arriba, la pareja desplegó una enorme pancarta negra con letras blancas que citaba una famosa frase del músico Jimi Hendrix: “Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

Justo después de soltar la manta y mientras varias cámaras registraban el momento, Ivan Beerkus se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia. Angela Nikolau no tardó en compartir en sus redes sociales fotos del emotivo momento en la aguja, presumiendo de cerca su anillo de compromiso con el vacío de la ciudad de Nueva York de fondo.

¿Qué pasó cuando bajaron a la pareja del edificio?

La romántica hazaña terminó de inmediato en un problema legal. En cuanto la pareja descendió de la aguja hacia el mirador, agentes de la policía de Nueva York ya los estaban esperando para ponerlos bajo custodia policial.

Las autoridades recuperaron la pancarta y detuvieron a los dos jóvenes por violar las estrictas medidas de seguridad del inmueble, las cuales prohíben estrictamente el uso de disfraces, máscaras y, por supuesto, escalar sus estructuras.

Por su parte, un portavoz del Empire State emitió un comunicado asegurando que en ningún momento se puso en peligro la seguridad de los visitantes o inquilinos, y aprovechó el momento para lanzar un mensaje irónico: “Cabe destacar que el mirador del Empire State Building, situado en lo alto del edificio más famoso del mundo, en el centro de la ciudad de Nueva York, ofrece un escenario práctico para realizar las propuestas de matrimonio más memorables” sin necesidad de terminar en la cárcel.