La Velada del año VI: Ibai confirma la lista de artistas para la función y anuncia que habrá más sorpresas

Artistas de La Velada del Año VI | Ibai anuncia a Yandel, Juanes, Anuel AA y más.

La cuenta regresiva para La Velada del Año VI ya comenzó e Ibai reveló uno de los detalles más esperados por los seguidores del evento: los artistas que se presentaran durante la edición del próximo 25 de julio.

Los artistas de La Velada del Año VI.



Nos vemos el sábado 25 de julio 🫡. pic.twitter.com/f30FNsktBR — Ibai (@IbaiLlanos) July 1, 2026

A través de redes sociales, el streamer español confirmó que los primeros invitados musicales serán Yandel, Juanes, Lucho RK junto a La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.

Sin embargo, la sorpresa no termina ahí. Ibai adelantó que todavía faltan cinco actuaciones más por anunciar, por lo que la edición de este año contará con un total de 10 números musicales. Además, algunos de los artistas realizarán la tradicional entrada al escenario acompañando a los boxeadores durante sus caminatas rumbo al ring.

¿Cuándo será La Velada del Año VI?

La transmisión comenzará a las 12:00 horas, tiempo del Centro de México y la cartelera estará conformada por 10 combates entre streamers y creadores de contenido de distintas partes del mundo:

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Gero Arias vs Viruzz

Roro vs Samy Rivers

Marta Díaz vs Tatiana Käer

YoSoyPlex vs Fernanfloo

IlloJuan vs TheGrefg

El mayor espectáculo de creadores de contenido

Cada edición ha elevado la producción con escenarios cada vez más ambiciosos, invitados internacionales y actuaciones musicales de primer nivel. En años anteriores, el evento ha contado con presentaciones de artistas como Bizarrap, Duki, Quevedo, Feid, David Bisbal, Nicky Jam, Julieta Venegas y Will Smith.

Además del éxito presencial, La Velada se ha convertido en un fenómeno de internet. Sus transmisiones en vivo han roto récords de audiencia en plataformas de streaming, reuniendo a millones de espectadores de habla hispana.