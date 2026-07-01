Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hoy 1 de juio

Cada semana, miles de familias esperan la llegada del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, una de las promociones más populares entre quienes buscan surtir la despensa sin gastar de más.
Este 1 de julio, ambas cadenas lanzaron una nueva jornada de descuentos especialmente en el departamento de frutas y verduras.
Lista de ofertas destacadas del Miércoles de Plaza
Las promociones de este miércoles incluyen descuentos en diversos productos de consumo diario.
Frutas y verduras
- Sandía Charleston a $9.90 el kilo.
- Jitomate Saladet a $16.90 el kilo.
- Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo.
- Piña Miel a $19.90 el kilo.
- Naranja Valencia a $29.90 el kilo.
- Mango Ataúlfo a $36.90 el kilo.
- Cebolla blanca a $32.90 el kilo.
- Zanahoria a $18.90 el kilo.
- Lechuga Romana a $23.90 la pieza.
- Chayote sin espinas a $29.90 el kilo.
- Nopales a $29.90 el kilo.
- Mango Paraíso a $34.90 el kilo.
- Chile Serrano a $39.90 el kilo.
- Brócoli a $39.90 el kilo.
- Mamey a $39.90 el kilo.
- Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo.
- Chile Poblano a $49.90 el kilo.
- Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.
- Aguacate Hass a $89.90 el kilo.
- Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.
- Guayaba a $49.90 el kilo.
- Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo.
- Pera de Anjou a $59.90 el kilo.
- Durazno Melocotón a $98.50 el kilo.
- Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo.
- Cereza a $129.00 el kilo.
- Uva blanca sin semilla a $129.00 el kilo.
- Papaya Maradol a $29.90 el kilo.
- Fresa a $49.90 la pieza.
- Plátano Tabasco a $24.90 el kilo.
- Pepino a $19.90 el kilo.
- Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo.
Carnes, Pescados y Mariscos
- Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $89.00 el kilo.
- Pork Belly de Cerdo a $149.70 el kilo.
- Filete de Salmón a $369.00 el kilo.
- Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo.
Tips para aprovechar mejor las ofertas
Aunque los descuentos pueden resultar atractivos, especialistas en finanzas personales recomiendan realizar compras inteligentes.
- Elabora una lista antes de salir de casa
- Compara precios entre diferentes supermercados
- Compra únicamente lo que realmente consumirás
- Aprovecha frutas y verduras de temporada
- Revisa la frescura de los productos antes de adquirirlos
Estas prácticas ayudan a evitar compras impulsivas y permiten que el ahorro sea real al final del mes.
El Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko continúa consolidándose como una de las promociones más esperadas por los consumidores mexicanos.
Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja
- 3x2 en cuidado dermatológico
- 3x2 en artículos gourmet
- 3x2 en repelentes corporales
- 3x2 en shampoos, acondicionadores y capilares
- 3x2 en toda la higiene íntima
- 3x2 en todas las toallitas de bebés
- 3x2 en todas las toallas del departamento de blancos
- 3x2 en todos los vinos y licores