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Consulta las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para este 1 de julio de 2026. Descubre los descuentos en frutas, verduras, carnes, pescados y más para ahorrar en tu despensa.

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hoy 1 de juio

Por Fernando Huacuz
Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar
Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar

Cada semana, miles de familias esperan la llegada del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, una de las promociones más populares entre quienes buscan surtir la despensa sin gastar de más.

Este 1 de julio, ambas cadenas lanzaron una nueva jornada de descuentos especialmente en el departamento de frutas y verduras.

Lista de ofertas destacadas del Miércoles de Plaza

Las promociones de este miércoles incluyen descuentos en diversos productos de consumo diario.

Frutas y verduras

  • Sandía Charleston a $9.90 el kilo.
  • Jitomate Saladet a $16.90 el kilo.
  • Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo.
  • Piña Miel a $19.90 el kilo.
  • Naranja Valencia a $29.90 el kilo.
  • Mango Ataúlfo a $36.90 el kilo.
  • Cebolla blanca a $32.90 el kilo.
  • Zanahoria a $18.90 el kilo.
  • Lechuga Romana a $23.90 la pieza.
  • Chayote sin espinas a $29.90 el kilo.
  • Nopales a $29.90 el kilo.
  • Mango Paraíso a $34.90 el kilo.
  • Chile Serrano a $39.90 el kilo.
  • Brócoli a $39.90 el kilo.
  • Mamey a $39.90 el kilo.
  • Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo.
  • Chile Poblano a $49.90 el kilo.
  • Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.
  • Aguacate Hass a $89.90 el kilo.
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.
  • Guayaba a $49.90 el kilo.
  • Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo.
  • Pera de Anjou a $59.90 el kilo.
  • Durazno Melocotón a $98.50 el kilo.
  • Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo.
  • Cereza a $129.00 el kilo.
  • Uva blanca sin semilla a $129.00 el kilo.
  • Papaya Maradol a $29.90 el kilo.
  • Fresa a $49.90 la pieza.
  • Plátano Tabasco a $24.90 el kilo.
  • Pepino a $19.90 el kilo.
  • Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo.

Carnes, Pescados y Mariscos

  • Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $89.00 el kilo.
  • Pork Belly de Cerdo a $149.70 el kilo.
  • Filete de Salmón a $369.00 el kilo.
  • Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo.

Tips para aprovechar mejor las ofertas

Aunque los descuentos pueden resultar atractivos, especialistas en finanzas personales recomiendan realizar compras inteligentes.

  • Elabora una lista antes de salir de casa
  • Compara precios entre diferentes supermercados
  • Compra únicamente lo que realmente consumirás
  • Aprovecha frutas y verduras de temporada
  • Revisa la frescura de los productos antes de adquirirlos

Estas prácticas ayudan a evitar compras impulsivas y permiten que el ahorro sea real al final del mes.

El Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko continúa consolidándose como una de las promociones más esperadas por los consumidores mexicanos.

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

  • 3x2 en cuidado dermatológico
  • 3x2 en artículos gourmet
  • 3x2 en repelentes corporales
  • 3x2 en shampoos, acondicionadores y capilares
  • 3x2 en toda la higiene íntima
  • 3x2 en todas las toallitas de bebés
  • 3x2 en todas las toallas del departamento de blancos
  • 3x2 en todos los vinos y licores

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