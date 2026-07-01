Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hoy 1 de juio

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar

Cada semana, miles de familias esperan la llegada del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, una de las promociones más populares entre quienes buscan surtir la despensa sin gastar de más.

Este 1 de julio, ambas cadenas lanzaron una nueva jornada de descuentos especialmente en el departamento de frutas y verduras.

Lista de ofertas destacadas del Miércoles de Plaza

Las promociones de este miércoles incluyen descuentos en diversos productos de consumo diario.

Frutas y verduras

Sandía Charleston a $9.90 el kilo.

Jitomate Saladet a $16.90 el kilo.

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo.

Piña Miel a $19.90 el kilo.

Naranja Valencia a $29.90 el kilo.

Mango Ataúlfo a $36.90 el kilo.

Cebolla blanca a $32.90 el kilo.

Zanahoria a $18.90 el kilo.

Lechuga Romana a $23.90 la pieza.

Chayote sin espinas a $29.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Mango Paraíso a $34.90 el kilo.

Chile Serrano a $39.90 el kilo.

Brócoli a $39.90 el kilo.

Mamey a $39.90 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo.

Chile Poblano a $49.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.

Aguacate Hass a $89.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Guayaba a $49.90 el kilo.

Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo.

Pera de Anjou a $59.90 el kilo.

Durazno Melocotón a $98.50 el kilo.

Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo.

Cereza a $129.00 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $129.00 el kilo.

Papaya Maradol a $29.90 el kilo.

Fresa a $49.90 la pieza.

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo.

Pepino a $19.90 el kilo.

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo.

Carnes, Pescados y Mariscos

Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $89.00 el kilo.

Pork Belly de Cerdo a $149.70 el kilo.

Filete de Salmón a $369.00 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo.

Tips para aprovechar mejor las ofertas

Aunque los descuentos pueden resultar atractivos, especialistas en finanzas personales recomiendan realizar compras inteligentes.

Elabora una lista antes de salir de casa

Compara precios entre diferentes supermercados

Compra únicamente lo que realmente consumirás

Aprovecha frutas y verduras de temporada

Revisa la frescura de los productos antes de adquirirlos

Estas prácticas ayudan a evitar compras impulsivas y permiten que el ahorro sea real al final del mes.

El Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko continúa consolidándose como una de las promociones más esperadas por los consumidores mexicanos.

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja